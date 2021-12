Anima mira a lanciare i primi NFT interattivi basati su realtà aumentata

La scorsa settimana, Anima ha lanciato PHASE MN: 01 Mirror, una collezione di 8.888 NFT di realtà aumentata unici creati con l’artista di strada Demsky. A differenza della maggior parte degli NFT, che sono visibili solo come file di immagine, Mirror AR NFT interagirà con il mondo reale attraverso i filtri della fotocamera dello smartphone.

Ciò che rende uniche queste opere d’arte digitali è il modo in cui cambieranno dopo l’interazione con il mondo fisico. I nuovi proprietari di Mirror NFT, costruiti su Ethereum utilizzando Palm, verranno rilasciati in 10 posizioni ancora segrete in tutto il mondo; viaggiare in queste posizioni e posizionare i loro NFT in questi paesaggi altererà in maniera permanente questi NFT visivamente, udibilmente e nella loro composizione sulla blockchain. Ogni Mirror NFT può essere modificato fino a otto volte e, se rivenduto, manterrà queste modifiche.

Altri progetti NFT come Bored Ape Yacht Club hanno avuto successo consentendo ai proprietari di cambiare i loro NFT, ma in quei casi, i proprietari hanno mantenuto sia l’NFT originale che la variante, mentre qui, il pezzo originale è permanentemente alterato. I designer dietro il progetto credono che questa tecnologia interattiva consentirà agli artisti di esprimersi in modi che la maggior parte degli altri NFT non ha ancora permesso.

Gli artisti “non vogliono fare nulla di simile a ciò che hanno fatto prima”, afferma Alex Herrity, co-fondatore di Anima. “Non vogliono semplicemente scansionare il loro lavoro fisico o vendere qualcosa che è un JPEG o una GIF in loop senza che sia qualcosa di nuovo per il mondo. L’AR sta mostrando agli artisti che possono fare qualcosa di evolutivo. Qualcosa che non avrebbero potuto fare prima”.

La società di sette persone, con sede negli Stati Uniti, è stata fondata a gennaio ed è finanziata da Coinbase Ventures, FlamingoDAO e Divergence Ventures, tra gli altri. Fin dalla sua fondazione, la società ha rilasciato due NFT AR standalone, che sono serviti come soggetti di test per il progetto principale di Anima: una piattaforma di realtà aumentata. La piattaforma è stata lanciata la scorsa settimana e Mirror è il primo progetto ad essere rilasciato su di essa.

Il progetto Mirror è attualmente in una “fase di prenotazione”: i collezionisti interessati possono partecipare a una lotteria in cui i vincitori potranno acquistare fino a 15 Mirror NFT. Alla fine di questo mese, la collezione sarà in vendita. Dopo questa fase di acquisto, il progetto entrerà nella Fase II: gli utenti potranno viaggiare per il mondo per far evolvere questi NFT in luoghi fisici specifici. Una volta che un numero sufficiente di NFT nella collezione è stato modificato, verrà attivata la Fase III del progetto: ogni proprietario di NFT riceverà un nuovo oggetto con proprietà speciali e istruzioni per posizionarlo da qualche parte nel mondo affinché altri possano trovarlo.