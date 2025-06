Se siete alla ricerca di un sistema di videosorveglianza semplice, efficace e conveniente, oggi è il momento giusto per agire. Su Amazon è disponibile il pacco da 2 telecamere Arlo Essential 2 al prezzo minimo storico di 99,99€, ben lontano dal prezzo medio di circa 160€. Un’occasione ideale per dotarsi di un sistema di sicurezza completo, affidabile e senza fili. Due è meglio di una, soprattutto quando si parla di proteggere ciò che avete di più caro.

Arlo Essential 2, chi dovrebbe acquistarle?

Le Arlo Essential 2 offrono una qualità d’immagine in Full HD, garantendo una visione nitida sia di giorno che di notte, grazie alla visione notturna a colori e all’illuminazione fino a 5 metri. Con un campo visivo di 130°, queste telecamere sono perfette per monitorare ingressi, giardini o aree comuni. Il design resistente all’acqua (certificazione IP65) le rende ideali per l’uso esterno in qualsiasi condizione climatica, mentre lo zoom digitale 12x vi consente di catturare anche i più piccoli dettagli.

Pensate per essere smart, queste telecamere wireless funzionano tramite rete Wi-Fi 2.4GHz e sono dotate di batteria ricaricabile con un’autonomia di 4-6 mesi. Inoltre, potete optare per un’alimentazione a energia solare (pannello venduto separatamente), rendendo l’intero sistema ancora più indipendente. Il tutto senza la necessità di un abbonamento fisso: Arlo offre una prova gratuita del servizio Secure per chi desidera funzioni più avanzate come il riconoscimento di persone, animali o pacchi, oltre alla registrazione su cloud.

Infine, l’integrazione con Alexa, Google Assistant e IFTTT vi permette di inserire queste telecamere nel cuore della vostra smart home. E per chi desidera una sicurezza ancora più completa, Arlo è partner di Verisure e propone un ecosistema che include videocitofoni e faretti. Il tutto con una garanzia di 2 anni. Installazione rapida, memoria locale opzionale e sirena integrata completano un’offerta che vi farà dormire sonni più tranquilli.