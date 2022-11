Siamo entrati in tutto e per tutto nel parte finale di questo Black Friday e, tra le tante promozioni disponibili nel corso di questi giorni, non poteva mancare una meravigliosa asciugatrice, ideale per risparmiare sulla bolletta di fine mese, disponibile su eBay a un prezzo super stracciato. Lo store ha messo a vostra disposizione il modello Electrolux EDH4274TOW a soli di 399,00€ invece di 829,00€, per uno sconto attivo del 52%!

Tra le caratteristiche che vanno menzionate ci sono: capacità di carico fino a 7KG, tecnologia SimpliCare System e classe energetica A. Il nostro consiglio è acquistare prima possibile questo elettrodomestico a marchio Electrolux fintanto che Amazon ha ancora dei ribassi così convenienti!

Questa asciugatrice Classe A vi assicura un’asciugatura efficiente dal punto di vista energetico, per capi ben trattati e un risparmio rilevante sul vostro consumo a fine mese. Questo è possibile solo grazie alla pompa di calore che asciuga i vostri capi a temperature più basse rispetto ai modelli standard, per capi che mantengono la loro forma e durano più a lungo nel tempo senza restringersi.

Da non sottovalutare anche l’ottima Funzione Partenza Ritardata che vi consente di posticipare l’orario di avvio del ciclo di asciugatura in base alle vostre esigenze, magari per non sovraccarica il consumo d’energia tutto in uno stesso periodo ti tempo. In questo modo, potrete inserire l’ora e lasciare che la vostra asciugatrice faccia il resto!

