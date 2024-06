Può una cassa Bluetooth essere scontata di 500€? Sì, se il prezzo è di 1500€

Scartate la maggior parte delle casse Bluetooth che conoscete, perché se cercate un design unico e lussuoso oltre alla qualità audio, la Bang & Olufsen Beosound Level è difficile da superare. È la prima nel settore ad essere certificata Cradle to Cradle, e Amazon offre oggi la versione nera con uno sconto di 500€. Un risparmio notevole rispetto al prezzo normale di 1.499€ per questo modello.

Bang & Olufsen Beosound Level, chi dovrebbe acquistarla?

La Bang & Olufsen Beosound Level è indubbiamente la cassa ideale per gli appassionati di musica che non intendono scendere a compromessi sulla qualità del suono e cercano un modello dal design all'avanguardia. Questa si rivela perfetta per coloro che desiderano accompagnare qualsiasi ambiente domestico con un audio ad alta risoluzione, e grazie alla sua funzione multi-room, permette di creare un’esperienza sonora coinvolgente in tutte le stanze della casa.

Con la possibilità di connettere più dispositivi via Wi-Fi e trasmettere musica in streaming compatibile con AirPlay 2 e altrettante tecnologie, si adatta splendidamente alle esigenze di chi ama un intrattenimento domestico di qualità. Oltre a soddisfare le necessità degli audiofili più esigenti grazie ai suoi bassi dinamici messi a punto dai famosi ingegneri del suono Bang & Olufsen, questa cassa risponde anche agli interessi di chi pone un'attenzione particolare al design e alla sostenibilità.

Grazie al suo aspetto elegante e alla certificazione di Cradle to Cradle, che garantisce un design modulare, la Beosound Level si pone come la scelta ideale per chi non solo vuole un prodotto che offra prestazioni sonore superiori, ma che sia anche un complemento d'arredo raffinato. Con una batteria che offre fino a 16 ore di autonomia e una ricarica facilitata da uno spinotto magnetico, garantisce un’esperienza d’uso senza intoppi per tutto il giorno, rendendola un must-have per chi cerca il meglio sia in termini di audio che di stile

