Il Black Friday Bluetti è arrivato, sconti IMPERDIBILI fino al 47%!

Se state cercando il momento ideale per investire in soluzioni energetiche innovative e sostenibili, questa è l'occasione che aspettavate. Bluetti, leader mondiale nel settore dell'energia portatile, ha lanciato la sua campagna Black Friday con sconti fino al 47% su tutta la gamma di prodotti, dalle power station portatili ai sistemi di backup domestico.

Vedi offerte su Bluetti

Power station portatili Bluetti, chi dovrebbe acquistarle?

Le soluzioni energetiche Bluetti rappresentano la scelta ideale per chi cerca indipendenza energetica e sostenibilità. Che siate appassionati di outdoor, proprietari di camper o semplicemente alla ricerca di un sistema di backup per la vostra abitazione, la gamma di prodotti copre ogni esigenza con tecnologie all'avanguardia e prestazioni certificate.

La promozione include vantaggi esclusivi per la community Bluetti. Gli utenti possono beneficiare di un programma referral che offre uno sconto dell'8% ai nuovi clienti segnalati e un 5% di cashback per chi effettua la segnalazione. Inoltre, è stato implementato un sistema di codici sconto dedicati: "AFFBF5" per un ulteriore 5% di sconto sulle serie di backup domestico e "AFFBF3" per un 3% aggiuntivo su power station portatili, pannelli solari e batterie di espansione.

Per rendere l'iniziativa ancora più coinvolgente, Bluetti ha lanciato un'esclusiva lottery che permette di vincere power station portatili, gadget lifestyle e Bluetti Bucks. Ogni 1.000 Bluetti Bucks garantiscono una possibilità di vincita, aumentando le probabilità di aggiudicarsi questi ambiti premi.

Con sconti che arrivano fino al 47%, per un periodo che va dal 4 novembre al 2 dicembre, questa campagna Black Friday rappresenta un'opportunità unica per accedere alla tecnologia Bluetti a prezzi mai visti prima. La combinazione di tecnologia verde, affidabilità e convenienza rende questi prodotti un investimento intelligente per il futuro energetico della propria casa o delle proprie attività all'aperto!

