Black Friday Unieuro: 24% di sconto ma solo oggi e domani!

Mentre il Black Friday di Amazon è nel suo pieno (a tal proposito, potete seguire le offerte nel nostro articolo in tempo reale), Unieuro ha lanciato una promozione che supera addirittura il "NO IVA" di qualche giorno fa. Solo oggi e domani, 23 e 24 novembre, potrete, infatti, approfittare di uno sconto aggiuntivo del 24% su molti articoli con un prezzo di partenza di 199,00€!

Avrete, dunque, l'opportunità di risparmiare ulteriormente su un vasto catalogo di prodotti, molti dei quali già scontati, rappresentando l'occasione perfetta per acquistare articoli dalla vostra lista dei desideri, che si tratti di smartphone, smart TV, elettrodomestici o notebook. Vi abbiamo già parlato dei fantastici Google Pixel 8 e Google Pixel Watch 2 ma, ovviamente, vi sono migliaia di altri articoli in offerta.

Black Friday Unieuro, perché approfittarne?

Il Black Friday di Unieuro è, dunque, perfetto per tutti coloro che intendono acquistare prodotti tech con un prezzo di listino che parte da 199,00€. Ci teniamo a precisare che la promozione è valida solo per gli ordini con consegna a domicilio, e sono esclusi i prodotti presenti nel volantino del Black Friday o che sono idonei ad altre promozioni in corso. Sono esclusi anche console, software da gioco e articoli di alcuni brand, tra cui Apple.

Tra i tanti articoli in sconto vi è, per esempio, la smart TV Samsung Series 6 da 50", un modello uscito sul mercato nel 2023 che potrà essere vostro a soli 486,32€ invece di 949,90€! Questo televisore è la scelta ideale per chi cerca un pannello in grado di offrire immagini spettacolari mantenendo un budget contenuto, evitando di spendere oltre 500 euro, come richiesto dalla maggior parte delle smart TV 4K presenti sul mercato.

La Samsung Series 6, infatti, non ha nulla da invidiare ai top di gamma estremamente costosi, grazie alle sue tecnologie di ultima generazione che garantiscono immagini di altissima qualità. Particolarmente indicata anche per i videogiocatori, la smart TV è dotata del Gaming Hub di Samsung, che consente un accesso rapido ai giochi, alle console preferite o al cloud gaming. Il pannello si comporta, infatti, in modo eccellente anche con giochi frenetici e dinamici, come sparatutto e racing game, grazie alla tecnologia Motion Xcelerator che rende i gameplay più fluidi, eliminando effetti di tearing o stuttering.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei migliaia di articoli idonei al NO IVA di Unieuro, per cui vi invitiamo a consultare il catalogo intero per trovare ciò che desiderate. Vi ricordiamo, però, che la promozione sarà valida solo fino alle 23:59 di domenica 19 novembre!

