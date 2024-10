Con 300€ di sconto, questa centrale Bluetti alimenta il 99% degli elettrodomestici

Se avete bisogno di una batteria di backup o di un sistema innovativo che vi permetta di alimentare il 99% degli elettrodomestici casalinghi senza usare l'energia elettrica di casa (a patto di aver prima di ricaricato la centrale elettrica magari con uno dei migliori pannelli fotovoltaici), oggi potete risparmiare 300€ sulla Bluetti AC200L. Su questo modello, Amazon offre infatti un coupon di 300€ che potete applicare comodamente sulla pagina del prodotto. I 300€ saranno scalati al momento del checkout.

Bluetti AC200L, chi dovrebbe acquistarla?

La Bluetti AC200L è tra le soluzioni migliori del settore per chi ha bisogno di energia portatile affidabile e versatile. Se vi trovate spesso in viaggio, in campeggio o avete la necessità di avere una fonte di energia di emergenza a casa, questa centrale elettrica vi offre una capacità enorme e l'opzione di espanderla fino a 8192Wh, assicurando così energia a lungo termine per una vasta gamma di esigenze.

Particolarmente indicata per gli appassionati di vita all'aria aperta e veicoli ricreazionali, la Bluetti AC200L soddisfa le esigenze energetiche diverse grazie alla varietà di porte disponibili, tra cui prese AC, USB e una dedicata agli abitanti del camper. Inoltre, coloro che cercano modi eco-compatibili per mantenere carichi i propri dispositivi apprezzeranno la capacità di ricarica solare del Bluetti AC200L, che consente di rigenerare la centrale in circa 2 ore con luce solare sufficiente.

La caratteristica di carica rapida, che porta la batteria dallo 0 all'80% in soli 45 minuti, è un vantaggio considerevole per tutti, garantendo che il tempo senza alimentazione sia mantenuto al minimo. Considerato l'attuale coupon di 300€, questa centrale elettrica rappresenta un buon investimento per coloro che desiderano la tranquillità di avere energia ovunque si trovino.

