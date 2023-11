BOMBA eBay! 790€ di sconto su questa TV Neo QLED da 55"

Non è solo Amazon a mettere a disposizione offerte imperdibili in questo periodo vantaggioso per gli acquisti. Vi informiamo, infatti, che su eBay trovate il Samsung Neo QLED QE55QN85C a soli 799,99€ invece di 1.589,99€. Si tratta di una smart TV da 55" appartenente all'ottima serie Neo QLED del produttore, tra le migliori per qualità del pannello e funzionalità lato gaming.

Samsung QE55QN85C, chi dovrebbe acquistarla?

L'acquisto di Samsung Neo QLED QE55QN85C è consigliato a tutti gli appassionati di serie TV o film che desiderano vivere un'esperienza audiovisiva di alto livello direttamente dal comfort del proprio soggiorno. Questo modello è anche perfetto per coloro i quali vogliono valorizzare gli interni della propria casa, grazie al suo design NeoSlim ultra sottile, che lo rende elegante e sofisticato da ogni angolazione.

La sua tecnologia Quantum Matrix fa sì che gli amanti dei dettagli rimangano soddisfatti, in particolare quando la smart TV viene vista in ambienti con tanta luce. Il pannello è ovviamente un 4K, e grazie al processore Neural Quantum 4K ed alla tecnologia Quantum Mini LED, è capace di migliorare la qualità dei canali a bassa definizione, come ad esempio molti del digitale terrestre.

Facile da utilizzare grazie all'integrazione con Alexa e Google Assistant, il Samsung QE55QN85C rappresenta attualmente una delle migliori offerte in termini di smart TV. Certo, chi desidera un OLED dovrà cercare altre proposte, che non mancano durante il Black Friday, ma per tutti gli altri appassionati di tecnologia e amanti di una visione cinematografica, questo Samsung si rivelerà un acquisto azzeccato.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina eBay dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

