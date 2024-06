Cerchi una friggitrice ad aria? Questo modello Moulinex costa MENO DI 80€!

Se state pensando di acquistare una nuova friggitrice ad aria e volete risparmiare non possiamo non consigliarvi di dare uno sguardo all'ottima Moulinex Easy Fry Max: perfetta per famiglie numerose o per chi ama ospitare, offre una capacità di 5 litri adatta per cucinare per fino a 6 persone. Dotata di 10 programmi di cottura preimpostati, vi permette di preparare un'ampia varietà di pietanze, dalle patatine fritte al pollo, passando per pizza e dolci, tutti con un utilizzo minimo o nullo di olio. Ebbene, oggi potrà essere vostra a soli 79,99€, per un risparmio del 20% rispetto al prezzo di listino di 99,99€!

Moulinex Easy Fry Max, chi dovrebbe acquistarla?

La Moulinex Easy Fry Max è la scelta ideale per le famiglie numerose o per chi ama intrattenere gli ospiti con deliziosi pasti. Con una capacità di 5 litri, è infatti perfetta per servire fino a 6 persone, soddisfacendo così le esigenze di spazio e quantità richieste durante le occasioni speciali o i pasti quotidiani. Questa friggitrice ad aria è poi consigliata per coloro che sono alla ricerca di una soluzione pratica e salutare per la preparazione dei cibi, poiché consente di cucinare senza l'uso di olio, mantenendo inalterate le qualità nutritive e il gusto degli alimenti.

Grazie ai suoi 10 programmi di cottura preimpostati, è possibile preparare una vasta gamma di piatti, dai classici come patatine fritte e pollo, fino a pizze e dolci, senza dover sorvegliare costantemente la cottura. La facilità d'uso è, invece, garantita da un intuitivo touchscreen che rende ogni impostazione immediatamente accessibile. Non solo la Moulinex Easy Fry Max è versatile e adatta a ogni tipo di cucina, ma si distingue anche per la sua facilità di pulizia: gli elementi rimovibili e lavabili in lavastoviglie consentono un risparmio di tempo e uno sforzo minore in fase di pulizia.

Insomma, la Moulinex Easy Fry Max rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca una soluzione pratica e salutare per la cottura quotidiana. La combinazione di capacità, versatilità nei programmi di cottura e facilità di pulizia rende questo dispositivo un must-have in cucina. Se desiderate cucinare piatti deliziosi con meno olio e in modo semplice, vi consigliamo vivamente di considerare l'acquisto di questo modello!

Vedi offerta su Amazon