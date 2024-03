Paghi poco e funziona bene: CHiQ Smart TV QLED 43" a soli 329€!

Cogliete l'opportunità su Amazon di acquistare la smart TV CHiQ QLED 43"4K a soli 329,90€ invece di 369,90€, beneficiando di uno sconto immediato dell'11%. Questa TV non solo regala un'immagine 4K straordinaria con oltre 8 milioni di pixel, ma offre anche un'esperienza d'uso incomparabile con oltre 5.000 app disponibili su Google Play e un audio coinvolgente firmato da DBX-TV e Dolby Audio. Una scelta eccellente per chi cerca prestazioni di alto livello.

CHiQ QLED 43" 4K, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV CHiQ QLED 43"4K si presenta come la scelta perfetta per chi desidera un'esperienza visiva di alta qualità senza dover spendere una fortuna. Dotata di una risoluzione 4K e della tecnologia QLED, garantisce colori vividi e dettagli mozzafiato, rendendola l'opzione ideale per gli amanti del cinema e delle serie TV che vogliono apprezzare ogni singolo dettaglio delle loro scene preferite.

Per gli amanti della tecnologia, le funzionalità avanzate della smart TV CHiQ QLED 43"4K aggiungono un tocco di modernità all'esperienza di intrattenimento. Il telecomando a controllo vocale, il Chromecast integrato per facilitare le trasmissioni dallo smartphone alla TV e l'audio immersivo Dolby Audio e DBX-TV trasformano ogni visione in un coinvolgente spettacolo tecnologico. Con 2GB di RAM e 16GB di memoria interna, è pronta a soddisfare tutte le esigenze di intrattenimento, mentre la presenza di Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 5.0 assicura una connessione solida per lo streaming, il multitasking e il gioco online. Consigliata a famiglie e appassionati di tecnologia, questa TV offre un'esperienza audiovisiva di qualità, comfort e massima connettività.

In sintesi, la smart TV CHiQ QLED 43"4K si distingue come la scelta ideale per chi ricerca un'esperienza visiva avanzata senza rinunciare a una qualità audio impeccabile e a una facile usabilità. Con un ampio spettro cromatico HDR, audio coinvolgente e diverse opzioni di connettività, questo televisore offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo, disponibile a soli 329,90€.

