CMF Watch Pro 1.96" OFFERTA a soli 65€!

Se cercate uno smartwatch elegante e performante ma a basso budget, il CMF Watch Pro da 1,96" è il compagno ideale per chi cerca un orologio smart completo ed elegante. Con il suo display AMOLED brillante, GPS multi-sistema integrato e chiamate Bluetooth con riduzione del rumore AI, vi offre funzionalità avanzate in un design minimalista in lega di alluminio. Resistente all'acqua IP68 e con un'autonomia impressionante fino a 13 giorni, monitora perfettamente la vostra salute mentre vi accompagna nelle attività quotidiane. Disponibile su AliExpress a un prezzo sconto di ben 30 Euro rispetto ai prezzi di listino.

CMF Watch Pro da 1,96", chi dovrebbe acquistarlo?

Rappresenta la scelta ideale per gli utenti che desiderano un dispositivo tecnologico smart e di qualità senza rinunciare alle funzionalità avanzate. Questo smartwatch è particolarmente consigliato a sportivi e professionisti sempre in movimento, grazie al GPS multi-sistema integrato che vi permette di tracciare con precisione le vostre attività all'aperto. La resistenza IP68 lo rende perfetto per chi non vuole preoccuparsi di acqua e polvere, mentre la straordinaria autonomia di 13 giorni soddisfa l'esigenza di non dover ricaricare frequentemente il dispositivo.

Il CMF Watch Pro vanta un display AMOLED da 1.96 pollici con luminosità di 600 nits, racchiuso in una elegante cassa in lega di alluminio. Dotato di GPS multi-sistema integrato, vi permette di monitorare con precisione le vostre attività all'aperto. Le funzionalità smart includono chiamate Bluetooth con riduzione del rumore AI, monitoraggio completo della salute (frequenza cardiaca e saturazione dell'ossigeno), notifiche e controllo della musica. Con la sua straordinaria autonomia e resistenza all'acqua, vi accompagnerà fedelmente in ogni attività, senza necessità di ricariche frequenti.

