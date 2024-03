Un giovane “imprenditore” ha vantato in un podcast di aver ottenuto 100 pasti gratis da McDonald's usando ChatGPT per generare lamentele false. Gage, questo il suo nome, ha spiegato che la sua tecnica consiste nel “rubare” scontrini nei locali, e poi usare il relativo codice per esporre delle false lamentele.

"Se metti molto insoddisfatto per ogni risposta e poi usi ChatGPT, basta digitare qualcosa come, Scrivi di un'esperienza orribile al McDonald's dove ho ordinato un Big Mac, e falla sotto i 1.200 caratteri", spiega il 22enne, presto o tardi il punto vendita di spedisce un buono sconto per “scusarsi”. Gage sostiene di aver ottenuto così 100 buoni pasto in soli nove mesi.

I gestori del punto vendita locale lo conoscono e fanno il possibile per impedirgli di mettere le mani sugli scontrini, ma comprensibilmente non è una cosa semplice da fare.

Si tratta ovviamente di una truffa; ce ne sono tante ogni giorno, e l’esistenza di strumenti come ChatGPT non farà che rendere il problema ancora più pressante.

Sicuramente non esiste una soluzione facile, ma è facile smentire la credenza secondo cui “non si fa male a nessuno”. In una catena come McDonalds ogni singolo punto vendita è monitorato, e se i feedback negativi sono troppi il colosso dei fast food potrebbe decidere di chiudere il rapporto di franchising: ristorante chiuso e lavoratori disoccupati, tutto “perché qualcuno è troppo tirchio per comprare un hamburger a 99 centesimi", come si legge in uno dei molti commenti. Un’affermazione del tutto sensata, a parte il fatto che in Italia è da un bel po’ che non si vede l’hamburger a un euro, e non è detto che lo rivedremo mai.

Un altro ha detto: "Questo tizio è ciò che non va con questa generazione!”, come se l’egoismo e l’incapacità di comprendere le proprie responsabilità fossero problemi comparsi solo di recente.