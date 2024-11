Con Flexispot, il Black Friday arriva prima: fantastici coupon su 3 prodotti

Il Black Friday porta sconti imperdibili anche sulle migliori scrivanie regolabili e sedie ergonomiche Flexispot, un’ottima occasione per acquistare soluzioni di qualità a prezzi d'occasione! Per ottenere il massimo risparmio, è fondamentale utilizzare il coupon giusto. Nei prossimi paragrafi vi spieghiamo quale usare. Intanto, vi informiamo che le promozioni sono valide fino al 13 novembre, ma attenzione: l’11 novembre, inserendo il codice "FSIT11", riceverete un ulteriore 11% di sconto su tutto il sito.

N.B: applicate il coupon corretto per ricevere lo sconto sulla scrivania o sedia specifica.

Black Friday Flexispot, perché approfittarne?

Se state considerando l’acquisto di una scrivania regolabile, il codice "11FSE7" è quello giusto: consente di ottenere 70€ di sconto sull’acclamata Flexispot E7, una scrivania regolabile che unisce robustezza e versatilità, perfetta per chi desidera passare facilmente dalla posizione seduta a quella in piedi durante la giornata. Con il Black Friday, è possibile portare a casa questa soluzione ergonomica risparmiando sensibilmente, migliorando al contempo la propria postazione di lavoro.

Per chi cerca una sedia ergonomica che possa completare la scrivania Flexispot, il codice "11FSC7" offre 30€ di sconto sulla sedia ergonomica Flexispot C7. Studiata per garantire il massimo comfort e supporto lombare, la C7 è una scelta ideale per chi passa molte ore al computer. Grazie a questa offerta, sarà possibile integrare la sedia ergonomica nel proprio spazio di lavoro con un investimento contenuto, ma con tutti i benefici di un prodotto di qualità.

Infine, per chi vuole una scrivania ancora più performante, il codice "11FSE5Q" consente di ottenere 300€ di sconto sulla Flexispot E7Q, una delle migliori scrivanie della gamma. Con una portata di peso elevata e un design solido ed elegante, la E7Q rappresenta il top per chi desidera una postazione di lavoro completa e professionale. Approfittare del Black Friday con Flexispot significa quindi investire in una postazione ergonomica, benessere e produttività, assicurandosi al contempo un notevole risparmio.

