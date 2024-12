Con questa offerta. l'audio PERFETTO per il tuo cinema a casa costa meno di quanto pensi!

Se state cercando una soluzione audio di qualità per migliorare l'esperienza di ascolto della vostra TV, questa offerta sulla Ultimea Nova S40 è imperdibile. La soundbar è disponibile a soli 71,98€ invece di 89,98€, con uno sconto del 20% sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.

Soundbar Ultimea Nova S40, chi dovrebbe acquistarla?

La soundbar Ultimea Nova S40 è la scelta ideale per chi cerca un sistema audio compatto ma potente per migliorare il suono della propria TV. Con una potenza di 160W e un sistema 2.1 canali, questa soundbar offre un audio bilanciato grazie ai due altoparlanti ovali da 2,25 pollici e al subwoofer da 7,2 litri con tecnologia BassMX per bassi profondi e regolabili.

Il sistema include tre modalità EQ personalizzate per ottimizzare l'audio in base al contenuto: Film per effetti cinematografici, Musica per una riproduzione raffinata e Gaming per un'esperienza immersiva durante il gioco. La tecnologia VoiceMX migliora la nitidezza dei dialoghi, mentre la connettività versatile (HDMI-ARC, ottica, AUX, USB e Bluetooth 5.3) garantisce la compatibilità con qualsiasi dispositivo.

Il design ultra sottile e l'estetica moderna si integrano perfettamente in ogni ambiente, mentre l'installazione è semplificata grazie ai cavi inclusi e alla possibilità di montaggio a parete.

A soli 71,98€, la Ultimea Nova S40 rappresenta un'opportunità eccezionale per chi vuole migliorare significativamente l'audio della propria TV senza spendere una fortuna. La combinazione di qualità sonora, design compatto e facilità d'uso la rende un acquisto consigliato per ogni tipo di ambiente.

Vedi offerta su Amazon