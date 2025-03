Con queste 4 TV scontate, il modello e il risparmio li decidi tu

Se siete alla ricerca di una nuova TV smart per aggiornare il salotto e approfittare di sconti vantaggiosi, Amazon ha messo a disposizione un’occasione imperdibile. In questo periodo, infatti, sono disponibili ottime offerte su ben 4 modelli di televisori Hisense, ideali per chi desidera un'esperienza visiva straordinaria senza spendere una fortuna. La selezione comprende due modelli da 65 pollici e due da 75 pollici, tutti contraddistinti da prestazioni eccellenti e tecnologie moderne che renderanno unica la visione di film, serie TV e sport.

Sconto al checkout su 4 TV Hisense, perché approfittarne?

I modelli in offerta sono la 65U62NQ e la 65U72NQ da 65 pollici, e la 75U62NQ e la 75A6N da 75 pollici. Ogni TV è equipaggiata con un display 4K ad alta risoluzione, che offre un’immagine nitida, dettagliata e con colori vividi, perfetta per ogni tipo di contenuto. La compatibilità con le principali applicazioni di streaming come Netflix, Prime Video e YouTube è un altro punto di forza, rendendo questi televisori ideali per chi ama accedere subito ai propri programmi preferiti. Inoltre, i modelli Hisense sono noti per la loro interfaccia intuitiva e per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, caratteristiche che li rendono ideali anche per chi ha un budget limitato ma non vuole rinunciare alla qualità.

Gli sconti proposti su Amazon sono davvero vantaggiosi e permettono di risparmiare cifre considerevoli. Ad esempio, la 65U62NQ gode di uno sconto di 75€, mentre la 65U72NQ offre uno sconto ancora più consistente di 153€. Per chi preferisce uno schermo più grande, i modelli da 75 pollici sono altrettanto convenienti: la 75U62NQ ha uno sconto di ben 180€, mentre la 75A6N beneficia di un’agevolazione del 18% sul prezzo originale. Questi sconti sono un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, dato che permettono di ottenere prodotti di qualità a un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato.

Con questi prezzi finali, l’acquisto di una nuova TV diventa un affare irrinunciabile. Se state pensando di rinnovare il televisore o semplicemente desiderate migliorare la qualità delle serate di cinema a casa, ora è il momento giusto per approfittare di queste offerte. Non solo avrete accesso a un prodotto tecnologicamente avanzato, ma risparmierete anche una cifra considerevole rispetto ai prezzi di listino. L’ampia scelta tra i modelli da 65 e 75 pollici consente di scegliere la TV perfetta per le vostre esigenze, che vogliate un televisore più compatto per una stanza più piccola o un grande schermo per il salotto.