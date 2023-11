Con queste Tile NFC non perderai più nulla! Super SCONTO del 40%

Ci troviamo nel pieno del quinto giorno di Black Friday di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su un prodotto che vi tornerà particolarmente utile nella vita di tutti i giorni. La confezione con 2 Tile Pro, dei potenti tracker compatibili con iOS, Android, Alexa e Google Home che vi aiuteranno a tenere traccia dei vostri oggetti con una portata di 120 metri, sono in sconto del 25%. Potrete, quindi, spendere solamente 44,99€ invece di 59,99€!

Tile Pro, chi dovrebbe acquistarli?

I Tile Pro rappresentano la controparte più economica dei noti Apple Air Tag, per cui ne consigliamo l'acquisto soprattutto a chi ha la tendenza a smarrire i propri oggetti personali come chiavi, bagagli o zaini. Con l'app gratuita Tile, i tracker possono essere facilmente rintracciati entro un raggio di 120 metri, ma sono compatibili anche con assistenti vocali come Alexa, Google Assistant e Siri.

Nella situazione inversa, potrete sfruttare i Tile anche per trovare il vostro smartphone semplicemente premendo due volte il pulsante nel dispositivo per far suonare lo smartphone anche se impostato in modalità silenziosa. Inoltre, questi tracker possono essere utili anche per i genitori che vogliono accertarsi della posizione dei propri figli, magari durante il tragitto casa-scuola, agganciandoli semplicemente allo zaino.

Insomma, questo doppio pack di Tile Pro non solo consente di rintracciare facilmente gli oggetti persi, ma vi offrirà una notevole dose di tranquillità e convenienza. Non possiamo, dunque, che consigliarvene l'acquisto, soprattutto a un prezzo così stracciato!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

