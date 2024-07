Continua a CALARE DI PREZZO: Smart TV LG C4 OLED da 42 pollici ora al MINIMO STORICO! (-199€)

Siete alla ricerca di un'esperienza visiva rivoluzionaria che trasformi il vostro salotto in una sala cinematografica personale? Non cercate oltre! Amazon vi offre l'opportunità imperdibile di acquistare il LG OLED evo C4 da 42 pollici a soli 1.100,00€, con un risparmio del 15% rispetto al prezzo originale di 1.299,00€. Questa Smart TV all'avanguardia porta l'intrattenimento domestico a livelli mai visti prima, combinando tecnologia OLED evo con pixel auto-illuminanti e il potente processore α9 Gen7.

Smart TV LG OLED C4 da 42 pollici, chi dovrebbe acquistarla?

La Smart TV LG C4 OLED da 42 pollici si rivela la scelta ideale per gli appassionati di cinema e gaming che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine, pur disponendo di spazi contenuti. Grazie alla sua tecnologia OLED evoluta, questo televisore offre neri perfetti e colori vibranti, mentre il processore α9 Gen7 con AI assicura un'ottimizzazione continua dell'immagine. Per i videogiocatori più esigenti, le 4 porte HDMI 2.1 supportano il gaming in 4K a 144Hz, con tecnologie come VRR, G-Sync e FreeSync che garantiscono un'esperienza di gioco fluida e reattiva.

L'esperienza audiovisiva offerta da questo gioiello tecnologico è davvero senza pari. La compatibilità con Dolby Vision e Dolby Atmos trasforma ogni visione in un'esperienza cinematografica coinvolgente, portando la magia del grande schermo direttamente nel vostro salotto, con il sistema operativo webOS 24, potenziato dall'Intelligenza Artificiale ThinQ AI che assicura un'interfaccia utente intuitiva e sempre aggiornata, grazie al programma di aggiornamento quinquennale promesso da LG.

Attualmente disponibile al prezzo speciale di 1.100,00€, la Smart TV LG OLED C4 da 42 pollici rappresenta un investimento eccellente per chi cerca il meglio dell'intrattenimento domestico. La combinazione di tecnologia OLED evo, processore all'avanguardia, funzionalità gaming avanzate e un sistema smart intuitivo la rendono un prodotto di punta nel suo segmento. Che siate appassionati di cinema, serie TV o videogiochi, questo televisore vi garantirà un'esperienza visiva e sonora senza precedenti, ora accessibile a un prezzo più conveniente che mai!

