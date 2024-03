Proiettore con supporto al 4K SCONTATISSIMO su Amazon con questo COUPON da 80€!

Se state cercando un proiettore versatile ed economico, Amazon potrebbe avere l'offerta giusta per voi: questo modello Yaber, con risoluzione nativa Full HD (1920 x 1080 pixel), supporto al 4K, luminosità di 9800 lumen, contrasto di 15000:1 e supporto a connettività Wi-Fi e Bluetooth, è in sconto a 119,99€ grazie a un coupon da 80 euro. Oltre alle caratteristiche già citate, il proiettore integra anche una correzione trapezoidale a 4 punti, che permette di correggere l'immagine facilmente.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere lo sconto di 80€ durante il checkout.

Proiettore Wi-Fi 5G Bluetooth Yaber, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Proiettore Wi-Fi 5G Bluetooth Yaber è ideale per chi vuole creare una sorta di cinema casalingo spendendo poco, grazie alle sue buone caratteristiche unite al prezzo contenuto. È perfetto per guardare un film, una serie TV o gli eventi sportivi in compagnia di amici e parenti, ricreando un'atmosfera coinvolgente ed emozionante.

La connettività Wi-Fi assicura una veloce trasmissione dei dati, inoltre la compatibilità con smartphone Android e iOS permette di riprodurre qualsiasi contenuto. La correzione trapezoidale a 4 punti e la funzione di zoom digitale permettono di adattare l'immagine alle proprie necessità. Insieme al proiettore troverete anche una comoda borsa per il trasporto, che lo rende ideale per organizzare serate cinema anche a casa di amici.

Disponibile a 119,99€, questo proiettore Yaber è perfetto per chi vuole godersi i propri contenuti preferiti su uno schermo enorme, spendendo poco. Offre una grande gamma di funzionalità ed è semplice da usare, motivo per cui è la scelta giusta per migliorare la propria esperienza di intrattenimento domestico. Ricordatevi di attivare il coupon!

Vedi offerta su Amazon