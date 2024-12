Adorate l'audio perfetto? Allora questo minimo storico sulle cuffie Sony è imperdibile

Le cuffie Sony WH-1000XM4, leader nel settore della cancellazione del rumore, sono ora disponibili su Amazon a un prezzo incredibile di soli 179,99€ rispetto al prezzo medio di 243,90€. Ciò rappresenta uno sconto del 26%, offrendovi un risparmio significativo su cuffie Bluetooth di qualità che vantano una connessione multipoint, fino a 30 ore di durata della batteria e una ricarica rapida.

Sony WH-1000XM4, chi dovrebbe acquistarle?

Le Sony WH-1000XM4 sono consigliate a coloro che ricercano un'esperienza d'ascolto di alta qualità, specialmente per gli amanti della musica che apprezzano la libertà offerta dalle cuffie wireless. Questo modello è ideale per chi è sempre in movimento, studenti o viaggiatori che vogliono isolarsi dai rumori ambientali grazie alla loro tecnologia di cancellazione del rumore leader nel settore.

Con fino a 30 ore di durata della batteria, sono perfette per lunghe giornate di lavoro o viaggi lunghi, garantendo un ascolto prolungato senza il bisogno di una ricarica frequente. L'aggiunta della connessione multipoint permette inoltre di associare le cuffie contemporaneamente a due dispositivi Bluetooth, massimizzando la versatilità d'uso.

Inoltre, la qualità audio premium, supportata da Hi-Res Audio e la tecnologia DSEE Extreme, soddisfa le esigenze degli audiofili più esigenti ottimizzando i file musicali compressi. La funzione SPEAK-TO-CHAT, che mette in pausa automaticamente la musica quando si avvia una conversazione, e la WEARING DETECTION, che spegne le cuffie quando queste non vengono indossate, arricchiscono ulteriormente l'esperienza d'uso rendendola intuitiva e fluida. A un prezzo di offerta di 179,99€, queste cuffie si pongono come una scelta di primo livello per chi cerca il miglior equilibrio tra innovazione tecnologica, comfort e prestazioni audio.

