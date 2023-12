DAZN: 2 mesi a 19,90€ al mese in occasione di Napoli - Inter

Chi ama seguire il calcio e lo sport in generale sa perfettamente che gli abbonamenti alle piattaforme in streaming dedicate possono avere costi piuttosto elevati. Proprio per questo abbiamo pensato di segnalarvi questa eccezionale offerta di DAZN in occasione del match Napoli - Inter di domenica 3 dicembre alle ore 20:45. Grazie a questa promozione potrete godervi questa e tantissime altre partite pagando 2 mesi di abbonamento solo 19,90€ al mese! Non perdete questa occasione per godervi tutto il meglio del calcio italiano e internazionale a metà prezzo! Però dovrete affrettarvi, dato che la promozione scadrà domenica 10 dicembre.

Offerta DAZN, chi dovrebbe approfittarne?

Trattandosi di una piattaforma dedicata allo sport a 360°, consigliamo l'offerta di DAZN a tutti gli appassionati di sport in generale e di calcio in particolare, dato che l'abbonamento al servizio include tutta la Serie A TIM, oltre a basket, boxe, rugby, pallavolo e tantissimo altro. Scegliendo il piano Standard, al termine dei primi due mesi a soli 19,90€, l'abbonamento si aggiornerà automaticamente al prezzo di listino di 40,99€.

Questa promozione è un'ottima occasione per chi non ha mai usato il servizio di provarlo per la prima volta, risparmiando notevolmente sui primi 2 mesi di abbonamento. Dato poi che non ci sono vincoli, potrete anche decidere di disdire l'abbonamento subito dopo aver sfruttato i due mesi in offerta.

In definitiva, quindi, l'offerta di due mesi di abbonamento a DAZN a metà prezzo è da cogliere al volo, se amate lo sport e il calcio. Teniamo però a sottolineare che, trattandosi di un'offerta ideata per promuovere la piattaforma in occasione della partita di campionato Napoli - Inter, potrete aderire alla promozione solo fino al 10 dicembre, per cui vi esortiamo a consultare la pagina dedicata per abbonarvi il prima possibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina DAZN dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che l'offerta potrebbe terminare a breve.

