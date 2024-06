DEEBOT T30 PRO OMNI: robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma al MINIMO STORICO!

Il DEEBOT T30 PRO OMNI è ora in offerta su Amazon al prezzo di 849,00€ anziché 999,00€, permettendovi di risparmiare il 15% su questo robot aspirapolvere e lavapavimenti estremamente avanzato, che offre una potente aspirazione di 11000 Pa e integra la tecnologia TruEdge per una pulizia precisa dei bordi e degli angoli. Grazie alla stazione OMNI efficiente nello spazio, gode di una manutenzione ridotta e garantisce una pulizia senza intoppi. Perfetto per chi cerca una soluzione completa per la pulizia dei pavimenti, con gestione a mani libere e un'animazione tecnologica innovativa, oggi si trova al prezzo più basso di sempre, rappresentando un'offerta imperdibile!

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DEEBOT T30 PRO OMNI si rivolge a chi cerca una soluzione completa e all'avanguardia per la pulizia del pavimento di casa o dell'ufficio. È, infatti, particolarmente consigliato per le famiglie o i professionisti impegnati che desiderano mantenere i propri spazi impeccabili senza dedicarvi troppo tempo o sforzo: con la sua capacità di svuotare, lavare, asciugare, pulire e riempire automaticamente il serbatoio, offre una gestione della pulizia a mani libere, ideale per chi preferisce dedicare il proprio tempo ad attività più produttive o di piacere.

Coloro che vivono in spazi con angoli e bordi difficili da raggiungere trarranno grande vantaggio dalla tecnologia TruEdge del DEEBOT T30 PRO OMNI, che assicura una pulizia profonda anche nelle zone più complesse. Inoltre, è l'opzione perfetta per le abitazioni con animali domestici o per chi ha problemi con i capelli che si annodano alle spazzole grazie alla sua tecnologia ZeroTangle che previene il groviglio dei capelli. Con un potente sistema di aspirazione da 11.000 Pa, si adatta facilmente a diverse superfici, garantendo risultati eccezionali su tappeti e pavimenti duri.

Ma non è tutto: la stazione OMNI, grazie al suo design compatto, riduce volume e altezza del 30%, facilitando l'installazione anche in spazi piccoli e mantenendo il serbatoio dell'acqua facilmente accessibile. Infine, la piastra terminale staccabile e la tecnologia di Smart Rework per la pulizia basata sul livello di sporco aumentano ulteriormente la sua praticità d'uso, mentre il robot viene fornito con accessori essenziali quali piastre per panni, spazzole laterali e un manuale utente.

Proposto al prezzo di 849€, il DEEBOT T30 PRO OMNI rappresenta una soluzione avanzata ed efficiente per la pulizia della casa: le sue tecnologie innovative, unitamente alla capacità di operare in modo quasi completamente autonomo, lo rendono un investimento prezioso per mantenere la propria abitazione pulita con il minimo sforzo!

Vedi offerta su Amazon