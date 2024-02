Quasi 400€ di sconto su DJI Mavic 3 Classic, da non perdere!

Il DJI Mavic 3 Classico con telecomando DJI RC è un kit per le riprese aree di qualità eccellente che vanta il supporto di un'esclusiva fotocamera firmata Hasselblad ed è tra i modelli più apprezzati da professionisti e amatori avanzati. Oggi, grazie uno sconto del 20% proposto da Amazon, potete acquistarlo a 1.399€ invece che 1.759€. Parliamo dei uno dei modelli più popolari di DJI, molto apprezzato da professionisti del settore e da tutti coloro che operano nel campo delle riprese aree.

DJI Mavic 3 Classico, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete creatori di contenuti, vi occupate di pubblicità o vi appassionano le riprese aeree di qualità, il kit composto dal drone DJI Mavic 3 Classico e il telecomando DJI RC può offrirvi tutto quello di cui avete bisogno per portare a casa dei lavori di qualità professionale. Questo modello equipaggiato con un'ottima fotocamera Hasselblad con sensore CMOS da 4/3 è in grado di effettuare riprese video in formato 5.1K HD, andando incontro alle esigenze dei professionisti più esigenti che cercano il massimo dei dettagli, sia per le riprese che per gli scatti aerei. Grazie alla sua autonomia di 46 minuti, avrete tempo a sufficienza per esplorare scenari mozzafiato e trovare la visuale migliore per ottenere il massimo dalla vostra sessione fotografica.

Il DJI Mavic 3 Classico è ideale per chi cerca sicurezza e affidabilità di volo grazie al suo sistema di rilevamento omnidirezionale degli ostacoli APAS 5.0 e alla modalità di ritorno automatico avanzata (RTH). Il drone è in grado di evitare gli ostacoli con facilità offrendo tranquillità anche nei percorsi più intricati e in ambienti chiusi e angusti. Inoltre, ha un range che raggiunge fino a 15 km di distanza, mantenendo allo stesso tempo un segnale stabile e un feed video cristallino, caratteristica che lo rende una soluzione eccellente per gli utenti avanzati. Il kit include il radiocomando DJI RC, con l'app DJI Fly preinstallata e un display HD da 5,5 pollici, ottimale per visualizzare in tempo reale le immagini riprese anche sotto la luce diretta del sole.

Questo drone di qualità assoluta è uno dei migliori della sua categoria e rappresenta un'opzione ottima per tutti gli operatori che vogliono avvicinarsi al mondo delle riprese aeree professionali. Anche se di norma ha un prezzo elevato, grazie allo sconto Amazon di oggi potete risparmiare 360€ sul prezzo di listino e portarlo a casa a 1.399€, cifra molto vicina a quella richiesta per molti prodotti di categoria inferiore.

