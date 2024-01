DJI Osmo Action 4, tra le più desiderate al MINIMO STORICO! (-23%)

Se state cercando un'action cam capace di competere con le migliori GoPro in termini di qualità video e funzionalità, la DJI Osmo Action 4 rappresenta un modello altamente consigliato. Con un prezzo di listino paragonabile all'ultima GoPro, la DJI Osmo Action 4 è attualmente disponibile su Amazon al suo prezzo più conveniente di sempre, solamente 329€. Questa offerta la posiziona tra le action cam di fascia alta più convenienti sul mercato.

DJI Osmo Action 4, chi dovrebbe acquistarla?

Chiunque cerchi un'action cam che non si limiti a registrare video di qualità solo nelle situazioni più favorevoli di luce, ma anche quando la scarsa illuminazione la fa da padrone, grazie alle ottime prestazioni cromatiche a 10 bit e D-Log M. L'acquisto è consigliato dunque a chi intende riprendere scene di avventure all'aria aperta e per coloro che desiderano catturare ogni emozione con una qualità professionale.

Il sensore da 1/1.3” della DJI Osmo Action 4, oltre a garantire ottime prestazioni anche nelle situazioni più difficili, è capace di catturare video in 4K fino a 120 FPS. Dotata di resistenza al congelamento e di un'autonomia che può superare le 2 ore, questa action cam si rivelerà ideale anche per chi desidera registrare video di lunga durata senza il timore di essere interrotto da un'esaurita batteria.

Per i neofiti delle action cam, la DJI Osmo Action 4 si presenta ancora una volta come un modello eccellente, grazie a funzioni intuitive come il rilascio magnetico rapido e la HorizonSteady 360º, per immagini stabili anche in movimento. Con questo modello poi, la creatività incontra la connettività: i video verticali nativi, perfetti per i social, vi permetteranno di condividere istantaneamente i vostri exploit sportivi. E se il dettaglio e la gradazione del colore sono fondamentali nelle vostre riprese, l'elaborazione cromatica a 10 bit e D-Log M vi garantirà una post-produzione senza paragoni.

