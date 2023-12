DJI Pocket 2: la migliore fotocamera stabilizzata in sconto di 80€!

Se state cercando una action cam comoda da impugnare per effettuare riprese di vlog, e quindi con una stabilizzazione eccellente, la DJI Pocket 2 è una delle più indicate per queste riprese video. In vendita a 379,00€ nei precedenti 30 giorni, è ora disponibile su Amazon a soli 299,00€. L'offerta si è attivata da poche ore, quindi agite tempestivamente per assicurarvi di acquisirla prima che le scorte si esauriscano.

DJI Pocket 2, chi dovrebbe acquistarla?

Parliamo di una action cam diversa rispetto ad esempio alla più tradizionale GoPro HERO, studiata per coloro che preferiscono immortalare i propri ricordi con scatti e video in alta definizione senza preoccuparsi di ingombranti attrezzature di ripresa. Stabilizzata su 3 assi, DJI Pocket 2 è leggera, compatta e ideale per il vlogging o la cattura di attimi irripetibili in viaggio, risultando sempre pronta a riprendere tutto con la massima nitidezza.

L'ActiveTrack 3.0, una delle tante funzioni avanzate di questa action cam, serve a inquadrare sempre il soggetto anche in movimento, rendendola perfetta anche per coloro che amano le attività all'aria aperta, i viaggi e non vogliono lasciarsi scappare nessun bel momento. La riduzione del rumore, il timelapse, lo slow motion e la possibilità di fare live streaming sono funzionalità che ne completano l'appeal per i videomaker e gli amanti dei contenuti social di qualità.

In offerta a 299,00€ anziché 379,00€, acquistare oggi la DJI Pocket 2 rappresenta una garanzia di qualità e versatilità per chiunque cerchi un dispositivo di registrazione compatto ma potente. L'attuale prezzo è il più basso di sempre, a meno che non si vada indietro di qualche anno per ritrovare un'occasione simile su questa action cam.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

