DOPPIO SCONTO per questa Power Bank da 26.800mAh: costa solo 25€!

Se siete alla ricerca di una Power Bank affidabile per mantenere i vostri dispositivi sempre carichi, anche durante lunghe giornate fuori casa o in viaggio, vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. La Power Bank Charmast da 26.800mAh è ora disponibile a soli 25,39€ con uno sconto del 5% sul prezzo originale combinato a un coupon del 15% da attivare in pagina.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 15% durante il checkout

Power Bank Charmast da 26.800mAh, chi dovrebbe acquistarla?

La Power Bank Charmast da 26800mAh rappresenta una soluzione ideale per chiunque abbia la necessità di mantenere i propri dispositivi carichi durante lunghe giornate fuori casa o in viaggio, qualunque questi siano. Grazie alla sua ottima capacità di 26.800mAh, si presenta come un caricatore portatile capace di ricaricare più volte la maggior parte degli smartphone e dei tablet sul mercato, il che lo rende perfetto per chi ha problemi di batteria o fa un uso intensivo dei propri dispositivi, ad esempio per gaming e questioni lavorative. La presenza di tre ingressi per la ricarica e quattro uscite la rende estremamente versatile, e risulta con una vasta gamma di dispositivi grazie anche al supporto della porta USB Type-C, sia in ingresso che in uscita.

Grazie a un sistema Smart & Safety protegge i dispositivi da sovratensioni, sovraccariche e cortocircuiti, e grazie alla sua batteria di tipo A+ Lithium-Polymer offre oltre 500 cicli di ricarica, risultando particolarmente affidabile. Va sottolineato che la Power Bank non ha la funzione di ricarica rapida QC 3.0, e che infatti è bene tenerla in carica per almeno 9 ore, variabili fino a 16 in base al tipo di porta in entrata che si utilizza.

Il dispositivo si presenta con delle dimensioni particolarmente compatte, parliamo di solo 14mm di spessore e della grandezza di un telefono, con una superficie in gomma per proteggere gli altri apparecchi, visto che può essere messa in tasca per la massima portabilità.

Con un prezzo attuale di solo 25,39€, la Power Bank Charmast da 26800mAh rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un caricatore portatile potente, versatile e sicuro. La sua grande capacità lo rende un compagno affidabile, assieme anche alle dimensioni contenute che aumentano la versatilità del dispositivo.

