La sfida di ritorno tra Atalanta e Club Brugge, valida per gli ottavi di finale di Champions League, si preannuncia infuocata. L'incontro, che si terrà il 18 febbraio alle ore 21:00, sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport e disponibile sulla piattaforma streaming Now. Per chi si trovasse all’estero e volesse seguire la partita, ci sono diverse opzioni in streaming, ma non sempre le trasmissioni sono disponibili in ogni regione. Fortunatamente, esistono soluzioni pratiche come le VPN, che permettono di aggirare le restrizioni geografiche e di guardare la partita come se si fosse in Italia, ovunque ci si trovi.

Foto di StockSnap da Pixabay

Dove vedere Atalanta - Club Brugge in TV e streaming

La partita Atalanta - Club Brugge è prevista per le 21:00 del 18 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Now.

Come arrivano le due squadre

L'Atalanta arriva a questa sfida con un carico emotivo pesante, dopo la clamorosa sconfitta per 1-2 contro il Club Brugge nell'andata, un match che è stato deciso da un rigore controverso assegnato nel finale di partita. La Dea è pronta a scatenarsi in casa, dove l’atmosfera infuocata del Gewiss Stadium potrebbe fare la differenza. Nonostante l’atteggiamento deciso di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa, la squadra non è riuscita a dare una scossa immediata in campionato, con un deludente pareggio 0-0 contro il Cagliari nel weekend. Ora, però, la Champions League rappresenta l'occasione ideale per rifarsi e cercare di ribaltare il risultato.

Il Club Brugge, dal canto suo, cercherà di difendere il prezioso vantaggio ottenuto nell’andata, quando ha vinto grazie a un fortunoso 2-1. Tuttavia, la trasferta in Italia è tutt’altro che semplice. La squadra di Carl Hoefkens non ha brillato neppure in campionato, con un pareggio per 2-2 contro il St.Truiden in Jupiler League, segno che anche i belgi stanno attraversando una fase di difficoltà. Nonostante ciò, il Club Brugge vorrà sfruttare il suo vantaggio psicologico per cercare di stupire ancora una volta, ma dovrà fare i conti con la determinazione dell'Atalanta e l'incrollabile spirito di rivalsa dei bergamaschi.

Probabili formazioni Atalanta - Club Brugge

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Retegui. All. Gasperini.

Club Brugge (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Tzolis, Vanaken, Talbi; Jutgla. All. Hayen.

Come vedere Atalanta - Club Brugge dall'estero

Se vi trovate all’estero e non riuscite ad accedere ai canali Sky Sport o alla piattaforma Now, la soluzione migliore è l’utilizzo di una VPN. Le VPN consentono di cambiare il proprio indirizzo IP e di connettersi a server italiani, permettendo così di accedere ai contenuti geo-bloccati in altre nazioni. Scegliete una delle migliori VPN disponibili, come ExpressVPN, NordVPN o CyberGhost, e godetevi la partita come se foste in Italia, senza perdere nemmeno un minuto dell'emozionante sfida tra Atalanta e Club Brugge.