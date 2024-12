La sfida tra Atalanta e Milan, in programma per la quindicesima giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà venerdì 6 dicembre alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Questa partita presenta dei precedenti storici particolarmente equilibrati.

Il bilancio complessivo tra le due squadre in Serie A vede 55 vittorie del Milan, 26 dell'Atalanta e ben 45 pareggi, che rappresentano il record di pareggi per i bergamaschi nella competizione insieme a quelli contro la Juventus. Negli ultimi anni, dal 2020/21, il Milan ha mostrato una certa superiorità vincendo quattro degli otto confronti diretti (2 pareggi, 2 sconfitte). L'Atalanta in questo periodo ha subito più sconfitte solo contro Inter (6) e Napoli (5), evidenziando una particolare difficoltà nei confronti delle big del campionato.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Atalanta - Milan in TV e streaming

La partita Atalanta - Milan prevista per le 20:45 del 6 dicembre sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky dalle 20:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Atalanta: i bergamaschi stanno vivendo un momento storico, avendo superato per la prima volta i 30 punti (31) dopo 14 giornate nell'era dei tre punti. La squadra ha inanellato otto vittorie consecutive, eguagliando la seconda miglior striscia della sua storia in Serie A. In casa, l'Atalanta è particolarmente prolifica, con almeno due gol segnati nelle ultime 11 partite casalinghe, record attuale in Serie A. Si distingue anche per l'efficacia nei colpi di testa, con 6 reti segnate (record condiviso con l'Udinese) e zero subite. Charles De Ketelaere e Ademola Lookman guidano la classifica dei contributi offensivi nel 2024 con 30 partecipazioni a gol ciascuno.

Situazione Milan: i rossoneri stanno attraversando un periodo altalenante in trasferta, con solo due vittorie nelle prime sei gare esterne (2N, 2P), rischiando di eguagliare il peggior rendimento esterno dal 2018/19. La difesa però sta mostrando segnali di miglioramento con sei clean sheet nelle ultime 10 partite, inclusi gli ultimi due match. Rafael Leão si conferma specialista delle trasferte, avendo segnato tutti i suoi tre gol stagionali lontano da San Siro. Christian Pulisic e lo stesso Leão figurano tra i giocatori più prolifici del 2024, con rispettivamente 27 e 28 contributi offensivi.

Probabili formazioni Atalanta - Milan

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

Come vedere Atalanta - Milan dall'estero

Per i tifosi dell'Atalanta e del Milan che si si trovano all'estero e vogliono seguire la partita di Serie A, è presente una soluzione comoda per accedere alla diretta dell'incontro. Attraverso una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di alta qualità è possibile infatti superare le restrizioni geografiche e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.