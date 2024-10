La sfida tra Bologna e Milan, valida per la nona giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà sabato 26 ottobre alle 18:00 presso lo stadio Dall'Ara di Bologna. Questa partita si presenta con interessanti risvolti statistici e storici.

Il Milan vanta una striscia impressionante di imbattibilità contro il Bologna in Serie A, con 17 partite consecutive senza sconfitte (13 vittorie e 4 pareggi). L'ultimo successo dei rossoblù risale al 6 gennaio 2016, quando si imposero per 1-0 a San Siro grazie alla rete di Emanuele Giaccherini. Questa rappresenta la striscia aperta più lunga senza sconfitte per i rossoneri contro le squadre attualmente in Serie A, superata solo dai record contro SPAL (26), Chievo (25) e Catania (26).

Foto di SeppH da Pixabay

Dove vedere Bologna - Milan in TV e streaming

La partita Bologna - Milan prevista per le 18:00 del 26 ottobre sarà trasmessa in esclusiva su DAZN dalle 17:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Bologna: I rossoblù stanno vivendo una stagione particolare, caratterizzata da numerosi pareggi: sei nelle prime otto giornate, un record eguagliato solo nella stagione 1989/90. Un aspetto da migliorare riguarda la gestione dei vantaggi, con otto punti persi da situazione favorevole, terzo peggior dato del campionato dopo Parma e Venezia. Riccardo Orsolini, a segno nell'ultima partita contro il Genoa, cerca continuità realizzativa e ha già un precedente positivo contro il Milan, avendo segnato il gol del 2-2 su rigore nell'ultimo confronto diretto.

Situazione Milan: I rossoneri si presentano alla sfida del Dall'Ara con un rendimento esterno non ottimale in questa stagione, avendo vinto solo una delle prime quattro trasferte (1N, 2P), con l'unico successo ottenuto nel derby contro l'Inter. Un dato preoccupante riguarda i cartellini rossi: dall'inizio della scorsa stagione, il Milan è la squadra che ha ricevuto più espulsioni (11) nei top 5 campionati europei, di cui tre già in questo campionato. Nota positiva arriva da Christian Pulisic, che ha partecipato ad almeno un gol nelle ultime sette partite di campionato (5 reti e 3 assist), avvicinandosi al record di Ibrahimovic di 10 partite consecutive con gol o assist.

Probabili formazioni Bologna - Milan

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Urbanski, Ndoye; Castro. All. Italiano.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca.

Come vedere Bologna - Milan dall'estero

Per i tifosi del Bologna e del Milan che si troveranno all'estero durante l'incontro e non vedono l'ora di seguire la partita di Serie A, esiste una soluzione a dir poco efficace per accedere alla diretta dell'incontro. Infatti, utilizzando una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di alta qualità è possibile di evitare le restrizioni geografiche e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.