Il prossimo appuntamento di Serie A vedrà il Cagliari ospitare la Juventus all'Unipol Domus, in una sfida che si disputerà il 23 febbraio alle ore 20:45. I tifosi italiani potranno seguire la partita in diretta streaming su DAZN, l'unica piattaforma che detiene i diritti esclusivi per la trasmissione dell'incontro. Il match sarà accessibile su diversi dispositivi, tra cui smart TV, computer, tablet e smartphone, a patto di avere un abbonamento attivo. L’attesa per questa sfida è alta, con entrambe le squadre a caccia di punti fondamentali per i rispettivi obiettivi stagionali.

Dove vedere Cagliari - Juventus in TV e streaming

Come arrivano le due squadre

Il Cagliari arriva a questa partita con un rendimento altalenante nelle ultime settimane. Nelle ultime cinque partite, la squadra di Claudio Ranieri ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, dimostrando una certa discontinuità. Attualmente, i sardi occupano il 14° posto in classifica, ancora in una posizione delicata, con la zona retrocessione non troppo distante. Dopo alcune prestazioni convincenti, il Cagliari dovrà affrontare un test difficile contro una Juventus in cerca di riscatto. La squadra dovrà sfruttare il fattore campo per cercare di strappare almeno un punto contro un avversario di livello superiore.

La Juventus, invece, si presenta a questa sfida in condizioni migliori, nonostante la recente flessione. I bianconeri hanno conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque gare, ma hanno anche subito una sconfitta che ha frenato la loro rincorsa alle prime posizioni. Attualmente al 4° posto in classifica, la squadra di Massimiliano Allegri è in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo un avvio di stagione promettente, la Juventus ha bisogno di ritrovare continuità e tornare a macinare punti, per evitare di complicarsi il cammino nelle ultime giornate di campionato.

Probabili formazioni Cagliari - Juventus

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici/Coman; Piccoli

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah/Savona, Gatti, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners/Locatelli, Thuram/Locatelli; Nico Gonzalez/Conceicao, McKennie, Yildiz/Conceicao; Kolo Muani/Vlahovic

Come vedere la partita dall’estero

Per i tifosi che si trovano all'estero e vogliono seguire la partita in diretta, la soluzione migliore è utilizzare un'ottima VPN. Questo strumento permette di connettersi a un server italiano e accedere a DAZN come se ci si trovasse in Italia, aggirando eventuali restrizioni geografiche. Tra le migliori opzioni disponibili sul mercato ci sono servizi come NordVPN, ExpressVPN e Surfshark, che offrono velocità elevate e connessioni stabili, garantendo una visione fluida del match. È sempre consigliabile scegliere una VPN affidabile, per evitare interruzioni durante la diretta e godersi la partita senza problemi.