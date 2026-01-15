La sfida tra Cagliari e Juventus della 21ª giornata di Serie A promette spettacolo questo sabato 17 gennaio alle ore 20:45, quando i rossoblù sardi ospiteranno i bianconeri alla Sardegna Arena. Per gli appassionati che vogliono seguire l’incontro in diretta, la partita sarà trasmessa su DAZN e NOW, con opzioni di streaming disponibili su smart TV, smartphone, tablet e PC tramite le rispettive app o i browser. Anche chi si trova all’estero potrà accedere alla diretta, purché abbia un abbonamento attivo ai servizi e, se necessario, utilizzi gli strumenti ufficiali per lo streaming nel proprio paese.

Dove vedere Cagliari e Juventus in TV e streaming

La partita Cagliari vs Juventus è prevista per le 20:45 del 17 gennaio e sarà trasmessa in diretta su Dazn e NOW.

Come arrivano le due squadre

I bianconeri arrivano a questo appuntamento con fiducia e ambizioni alte. Dopo un inizio di stagione a corrente alternata, la squadra ha ingranato la marcia giusta nelle ultime giornate, trovando una forma offensiva e un equilibrio tattico che l’hanno portata a scalare la classifica e rientrare prepotentemente nella corsa per un posto nelle coppe europee. Il recente 5-0 rifilato al Cremonese è stato un segnale chiaro della forza del gruppo, con diversi giocatori protagonisti e un’attitudine vincente che potrebbe spingere la Juventus a sognare in grande fino alla fine del campionato.

Dall’altra parte, il Cagliari sta vivendo un periodo più complicato e si presenta alla sfida con la necessità di fare punti per allontanare lo spettro della zona retrocessione. I risultati recenti mostrano una squadra che fatica a trovare continuità: alcune buone prestazioni sono state alternate a uscite poco brillanti, e la classifica riflette questa altalena. Per i padroni di casa una prestazione positiva contro un avversario di livello come la Juventus rappresenterebbe non solo un’iniezione di fiducia, ma anche un passo fondamentale verso l’obiettivo della permanenza in Serie A.

Probabili formazioni Cagliari e Juventus

Cagliari (3-5-2) : Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kilicsoy.

: Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kilicsoy. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.