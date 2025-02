La Serie A torna in campo con un match interessante tra Como e Napoli, in programma il 23 febbraio alle 12:30. I padroni di casa cercano punti importanti per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre i partenopei vogliono consolidare il primato. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, sia in Italia che all'estero, con la possibilità di accedere al servizio tramite app o sito ufficiale. Per chi si trova fuori dall’Italia, esiste un metodo per aggirare eventuali restrizioni geografiche: l’uso di una VPN affidabile.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Como - Napoli in TV e streaming

La partita Como - Napoli è prevista per le 12:30 del 23 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come ci arrivano le due squadre

Il Como arriva a questa sfida con un rendimento altalenante nelle ultime cinque partite: tre sconfitte e due vittorie. Un cammino che ha lasciato la squadra al 13° posto in classifica, ancora in una posizione relativamente sicura, ma con la necessità di trovare più costanza. Dopo alcune battute d’arresto, la squadra lombarda cercherà di sfruttare il fattore campo per fermare la capolista e tornare a fare punti pesanti.

Dall'altra parte, il Napoli sta vivendo un periodo positivo, con tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque gare. La squadra azzurra ha mostrato solidità e carattere, riuscendo a mantenere la vetta della classifica nonostante qualche pareggio di troppo. L’obiettivo degli uomini di Mazzarri è dare continuità ai risultati e provare a conquistare altri tre punti per rafforzare il primato.

Probabili formazioni Como - Napoli

Como (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Paz, Strefezza; Diao. All. Cesc Fabregas

Napoli (3-5-2): Meret; Juan Jesus, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, McTominay, Di Lorenzo; Raspadori, Lukaku. All. Conte

Come vedere Como - Napoli dall'estero

Se vi trovate fuori dall’Italia e volete seguire Como - Napoli su DAZN, potreste incorrere in restrizioni geografiche. Per aggirarle, il metodo più efficace è utilizzare una VPN di qualità, che vi permetta di connettervi a un server italiano e accedere al match senza problemi. Tra le migliori opzioni sul mercato ci sono NordVPN, ExpressVPN e Surfshark, che offrono connessioni rapide e sicure per lo streaming. Basta selezionare un server in Italia, accedere a DAZN con il proprio account e godersi la partita senza interruzioni.