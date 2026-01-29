Cremonese e Inter si affrontano il 1 febbraio alle ore 17:30 in una sfida valida per la Serie A, un appuntamento da non perdere sia per i tifosi allo stadio sia per chi preferisce seguirla comodamente da casa o in mobilità. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e SKY, piattaforme accessibili anche dall’estero tramite i rispettivi servizi online: una soluzione ideale per chi viaggia o vive fuori dall’Italia e non vuole rinunciare allo spettacolo del campionato italiano. Smartphone, tablet, smart TV o PC: qualunque sia il dispositivo, la partita sarà sempre a portata di click.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Cremonese vs Inter in TV e streaming

La partita Cremonese vs Inter è prevista per le 17:30 del 1 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Dazn e SKY.

Come arrivano le due squadre

Guardando ai precedenti, l’Inter arriva a questo incontro forte di una tradizione nettamente favorevole. Tra le squadre affrontate più di 10 volte in Serie A, la Cremonese è infatti quella contro cui i nerazzurri vantano la percentuale di vittorie più alta: 82%, con 14 successi su 17 partite, completati da due pareggi e un solo successo grigiorosso. L’unica vittoria della Cremonese risale al 10 maggio 1992, un 2-0 al Meazza firmato dalla doppietta di Gustavo Dezotti, rimasto nella memoria dei tifosi lombardi.

Il dominio interista emerge anche dalle sfide giocate allo Stadio Zini. Dopo il pareggio per 0-0 nella prima trasferta contro la Cremonese in Serie A, datata 30 marzo 1930, l’Inter ha vinto tutte le successive sette gare esterne contro i grigiorossi nel massimo campionato. Una striscia impressionante, inferiore solo a quella registrata dai nerazzurri in casa del Torino, dove arrivarono a nove successi consecutivi tra il 1994 e il 2012.

Il momento della Cremonese, però, non è dei più semplici. Nelle ultime otto giornate di Serie A è la squadra che ha raccolto meno punti (tre, frutto di tre pareggi e cinque sconfitte), con il peggior attacco del periodo (solo due gol segnati) e il numero più alto di partite senza reti all’attivo (sette). Numeri che raccontano una fase complicata e rendono la sfida contro l’Inter un banco di prova durissimo, ma anche un’occasione per provare a invertire la rotta davanti al proprio pubblico.

Probabili formazioni Cremonese vs Inter

CREMONESE (3-5-2) : Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.