Il big match tra Napoli e Fiorentina è uno degli appuntamenti più attesi della giornata di Serie A: il calcio d’inizio è fissato per il 31 gennaio alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti del campionato. Il match sarà visibile non solo dall’Italia, ma anche dall’estero, grazie ai servizi di streaming dedicati o tramite le app ufficiali, una soluzione ideale anche per chi preferisce seguire l’incontro in mobilità o comodamente da casa, senza vincoli legati alla TV tradizionale.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Napoli e Fiorentina in TV e streaming

La partita Napoli vs Fiorentina è prevista per le 18:00 del 31 gennaio e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Arrivando al campo, i precedenti recenti sorridono al Napoli, che ha vinto tutte le ultime tre sfide di campionato contro la Fiorentina, invertendo una tendenza che nelle cinque precedenti aveva visto un solo successo partenopeo (con due pareggi e due sconfitte). Gli azzurri potrebbero ora centrare la quarta vittoria consecutiva contro i viola in Serie A, traguardo che manca addirittura dal periodo compreso tra dicembre 1988 e ottobre 1990, quando ne arrivarono cinque di fila. Un dato che sottolinea il momento favorevole della squadra partenopea negli scontri diretti.

Anche il fattore campo ha spesso inciso in questa sfida. L’ultimo pareggio tra Napoli e Fiorentina al Maradona risale al 10 dicembre 2017 (0-0); da allora, le due squadre si sono alternate i successi in casa dei campani, con quattro vittorie del Napoli e tre della Fiorentina. L’ultimo confronto, giocato il 9 marzo 2025, ha visto prevalere i padroni di casa per 2-1, confermando l’equilibrio ma anche la recente solidità azzurra davanti al proprio pubblico.

Dal punto di vista difensivo, invece, la Fiorentina arriva a questo appuntamento con numeri tutt’altro che confortanti nei confronti diretti: i viola hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 11 gare di Serie A contro il Napoli, nello 0-0 del 28 agosto 2022. Nel resto delle sfide hanno incassato 24 gol complessivi, con una media di 2,2 reti a partita, un dato che racconta bene quanto storicamente sia complicato per la formazione toscana arginare l’attacco partenopeo.

Probabili formazioni Napoli e Fiorentina

NAPOLI (3-4-2-1) : Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

: Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Fabbian; Solomon, Gudmundsson, Harrison. All. Vanoli

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.