Gli ultimi risultati confermano che Sinner ha raggiunto le semifinali battendo Ben Shelton nei quarti e ora affronterà Djokovic in un match molto atteso (semifinale di singolare maschile, venerdì 30 gennaio) con grande interesse dei tifosi italiani e internazionali.

Orario del match e dove vederlo

La semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic degli Australian Open 2026 è programmata venerdì 30 gennaio 2026 con due possibili finestre orarie in base alla sessione:

Sessione diurna : non prima delle 04:30 ora italiana ,

: non prima delle , Sessione serale: non prima delle 09:30 ora italiana.

N.B: al momento della nostra scrittura, gli orari precisi non sono ancora disponibili

In Italia, tutte le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva sui seguenti canali e piattaforme:

Televisione : Eurosport 1 ed Eurosport 2

: Eurosport 1 ed Eurosport 2 Streaming: Discovery+ e HBO Max, con accesso a tutti i campi in contemporanea.

Questa copertura permette di seguire non solo la semifinale tra Sinner e Djokovic, ma anche tutti gli altri match del torneo grazie alla disponibilità multipla dei campi sulle piattaforme streaming.

Sinner vs Djokovic: precedenti e sfide passate

Un’altra ragione dell’interesse per questa semifinale è la storia recente tra Sinner e Djokovic. Entrambi sono stelle del circuito ATP con forti motivazioni: Sinner vuole difendere il titolo e puntare a un’altra finale dello Slam, mentre Djokovic cerca di incrementare il suo incredibile palmarès. Sinner e Djokovic si sono già affrontati numerose volte nei tornei ATP e negli Slam; secondo le cronache di questo torneo, Sinner è in vantaggio nel bilancio negli ultimi scontri diretti, con 5 vittorie consecutive prima di questo appuntamento.

Djokovic, nonostante abbia avuto qualche problema fisico in questo torneo (come una vescica al piede contro Musetti), è riuscito ad avanzare agguantando la semifinale, confermando la sua tenacia e esperienza nei momenti decisivi.

Come vedere la partita tramite VPN

Se ti trovi fuori dall'Italia o vuoi accedere a servizi di streaming alternativi non disponibili nel tuo paese, una VPN può essere molto utile. Collegandoti a un server di un paese dove i diritti di trasmissione sono attivi, puoi accedere ai canali streaming locali come se fossi fisicamente lì. Questo è utile per seguire match in diretta, soprattutto se il tuo abbonamento italiano non funziona all'estero.

Una volta scelta la piattaforma, basta collegarsi a un server nel paese corretto tramite la VPN, creare eventualmente un account locale gratuito e accedere allo streaming senza restrizioni geografiche. È importante sottolineare che, sebbene l’uso di una VPN sia legale in molti paesi, è fondamentale rispettare sempre i termini di servizio delle piattaforme streaming. Alcune piattaforme possono bloccare temporaneamente gli account che rilevano VPN, quindi è consigliabile utilizzare VPN affidabili e veloci, ottimizzate per lo streaming video, in modo da avere una connessione stabile e una qualità d’immagine elevata durante tutta la partita.