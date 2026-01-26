Se state valutando di proteggervi dalle fluttuazioni del mercato energetico, Altroconsumo ha dato il suo “sì” a una soluzione vantaggiosa: un’offerta luce e gas a prezzo fisso con tariffa monoraria. Questo tipo di proposta permette di pianificare le spese energetiche senza sorprese, semplificando la gestione del bilancio familiare o aziendale. L’approvazione di Altroconsumo rappresenta un segnale di affidabilità e convenienza per chi desidera stabilità nei costi.

Offerta ENGIE, perché approfittarne?

ENGIE, tra le aziende energetiche più apprezzate dagli utenti e proprio da Altroconsumo, propone attualmente questa tipologia di offerta. La particolarità della proposta ENGIE risiede nella durata del prezzo fisso: ben 24 mesi, un periodo doppio rispetto ad altre offerte che si limitano a 12 mesi. Ciò significa che, sottoscrivendo questo contratto, potrete godere di un prezzo certo per due anni, senza dovervi preoccupare di aumenti improvvisi.

Un ulteriore vantaggio riguarda la luce elettrica: la tariffa monoraria è fissata a 0,0959€/kWh. Questo significa che il costo dell’energia non varia in base all’orario di consumo, rendendo più semplice prevedere la spesa mensile e ottimizzare i consumi senza dover pianificare l’uso di elettrodomestici nelle fasce orarie più convenienti. Per chi cerca trasparenza e praticità, la monoraria rappresenta una scelta semplice ed efficace.

Insomma, l’offerta ENGIE con prezzo fisso e luce monoraria approvata da Altroconsumo può essere un’opportunità interessante per chi desidera sicurezza e convenienza nel mercato energetico. I 24 mesi di prezzo bloccato e la tariffa chiara della luce elettrica offrono una soluzione adatta a chi vuole pianificare le proprie spese senza sorprese. Valutare proposte di questo tipo può aiutarvi a prendere decisioni più consapevoli e a scegliere l’offerta che meglio risponde alle vostre esigenze.

