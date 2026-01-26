AliExpress rilancia ancora una volta con una promozione pensata per chi vuole acquistare spendendo il meno possibile senza rinunciare alla varietà. Con i saldi di fine stagione attivi fino al 29 gennaio, i prezzi già bassi della piattaforma scendono ulteriormente, offrendo un’occasione concreta per rinnovare i vostri acquisti o anticipare qualche desiderio rimasto nel carrello. Il catalogo rimane vastissimo e adatto a ogni esigenza, dalla tecnologia agli articoli per la casa, passando per moda e accessori.

Saldi di fine stagione, perché approfittarne?

A rendere questi saldi ancora più interessanti contribuiscono i coupon sconto, che permettono di ottenere un risparmio extra in base all’importo della spesa. In questo modo potete organizzare i vostri acquisti in modo strategico, sfruttando al massimo le soglie di spesa e riducendo sensibilmente il totale finale. I coupon sono validi su numerosi prodotti e rendono conveniente sia un piccolo acquisto sia un carrello più consistente.

Coupon disponibili:

FSIT25 : 25€ di sconto extra su spesa minima di 209€

: 25€ di sconto extra su spesa minima di 209€ FSIT16 : 16€ di sconto extra su spesa minima di 139€

: 16€ di sconto extra su spesa minima di 139€ FSIT07 : 7€ di sconto extra su spesa minima di 65€

: 7€ di sconto extra su spesa minima di 65€ FSIT03 : 3€ di sconto extra su spesa minima di 25€

: 3€ di sconto extra su spesa minima di 25€ FSIT01: 1€ di sconto extra su spesa minima di 10€

Oltre ai saldi e ai coupon, è ancora attivo anche il cashback a squadre fino al 28 gennaio, un’ulteriore opportunità per risparmiare coinvolgendo amici e altri utenti. Scegliete tra i tanti must-have disponibili, approfittate delle offerte esclusive messe a disposizione direttamente da AliExpress e combinate sconti e cashback per ottenere il massimo vantaggio. La piattaforma si conferma così una vera garanzia in fatto di prezzi bassi e occasioni difficili da lasciarsi sfuggire.

