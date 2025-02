Dove vedere il Super Bowl 2025 in TV e streaming

Il Super Bowl 2025, uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, si terrà nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio. La 59ª edizione di questa storica competizione di football americano vedrà sfidarsi i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles per il titolo di campioni NFL. Nonostante l’appuntamento sia negli Stati Uniti, l’interesse per l’evento è globale, con milioni di appassionati pronti a seguire la partita da tutto il mondo. Se anche voi non volete perdervi questo spettacolo, ecco le informazioni utili per seguire il Super Bowl 2025 in TV e in streaming.

Quando si terrà il Super Bowl 2025?

La partita avrà luogo al Caesars Superdome di New Orleans, Louisiana, un impianto storico che ospita da decenni eventi di grande rilevanza. Il calcio d'inizio è previsto per le 18:30 ora locale, ovvero le 00:30 di lunedì 10 febbraio in Italia. Si tratta di un appuntamento imperdibile per gli appassionati di football, che vedranno scendere in campo due delle squadre più forti della NFL: i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles. Entrambe le squadre sono pronte a lottare per il trionfo, ma con motivazioni ben diverse.

Come arrivano le due squadre

I Kansas City Chiefs, dominatori della AFC (American Football Conference), sono in cerca della terza affermazione consecutiva al Super Bowl, un’impresa che cementerebbe ulteriormente il loro status di dinastia nella NFL. La squadra di Andy Reid, capitanata dal fenomenale Patrick Mahomes, ha vinto l’edizione 2024 contro i San Francisco 49ers e ora punta al quarto titolo in sei anni. La vittoria per i Chiefs rappresenterebbe un ulteriore passo verso la consacrazione nella storia del football americano.

Dall’altra parte, i Philadelphia Eagles sono determinati a prendere la rivincita dopo la sconfitta subita contro i Chiefs nel Super Bowl del 2023. I ragazzi di Jalen Hurts sono reduci dal trionfo nella finale della NFC contro i Washington Commanders, e ora sono pronti a infrangere l’egemonia dei Chiefs, riportando il Lombardi Trophy a Philadelphia, dove manca dal 2018. L’intensità della rivalità tra le due squadre promette un match spettacolare.

Come seguire il Super Bowl 2025

In Italia, il Super Bowl 2025 sarà trasmesso in diretta su Italia 1, il canale in chiaro che da anni offre la possibilità di seguire l’evento senza alcun costo aggiuntivo. Gli appassionati di football potranno quindi sintonizzarsi sul canale Mediaset per non perdersi nemmeno un secondo della partita, a partire dalla mezzanotte, quando inizia la diretta. Questo garantirà a tutti una visione in chiaro del grande evento, che promette di tenere incollati allo schermo milioni di spettatori.

Chi preferisce seguire l’evento in streaming ha a disposizione un’altra opzione: DAZN. La piattaforma di streaming sportivo, già partner ufficiale per la trasmissione di numerosi eventi sportivi, offrirà il Super Bowl 2025 in diretta streaming. Sarà quindi possibile guardare il match comodamente da computer, tablet o smartphone, senza dover dipendere dalla televisione tradizionale. La diretta streaming su DAZN inizierà anch’essa a partire dalla mezzanotte, garantendo una copertura completa dell’evento.

Se vi trovate all’estero e desiderate seguire il Super Bowl 2025 in italiano, ma non avete accesso a DAZN nella vostra regione, non preoccupatevi! Una soluzione semplice e veloce è quella di utilizzare una delle migliori VPN. Con questo servizio, potrete connettervi a un server italiano e accedere a DAZN come se vi trovaste in Italia, sbloccando così la possibilità di guardare l’intero evento con il commento in italiano. Abbonandovi a una VPN affidabile, come quelle suggerite in calce, potrete non solo godervi il Super Bowl 2025 senza limitazioni geografiche, ma anche navigare in modo sicuro e privato online.

Super Bowl 2025 è sinonimo anche di spettacolo

Oltre alla partita, il Super Bowl offre un altro grande motivo di attesa: l’halftime show, che vedrà sul palco uno dei rapper più famosi al mondo, Kendrick Lamar. L’artista, già protagonista dell’evento nel 2022 insieme a Snoop Dogg, Dr Dre, Mary J. Blige e Eminem, sarà accompagnato dalla cantante SZA in un’esibizione che si preannuncia memorabile. L’halftime show è una delle esibizioni musicali più seguite al mondo e rappresenta un momento di intrattenimento imperdibile per tutti, anche per coloro che non sono appassionati di football.

Il Super Bowl 2025 si prepara quindi a essere un evento indimenticabile, con il fascino del football e l’energia dell’halftime show che attireranno l’attenzione di milioni di spettatori. Con la possibilità di seguirlo in TV su Italia 1 o in streaming su DAZN, l’accessibilità per tutti gli appassionati italiani è garantita. Che si tratti di tifare per i Kansas City Chiefs, i Philadelphia Eagles o semplicemente di godersi lo spettacolo, il Super Bowl è destinato a essere un appuntamento imperdibile per tutti.