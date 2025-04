Il 16 aprile alle ore 21:00 andrà in scena una delle sfide più affascinanti dei quarti di finale di Champions League: Inter – Bayern Monaco. Una partita dal sapore europeo, carica di storia e tensione, che sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Se siete abbonati alla piattaforma, potrete seguirla comodamente in diretta streaming su smart TV, smartphone, tablet o PC. E se vi trovate all’estero, non temete: esistono soluzioni efficaci per non perdere nemmeno un minuto di questa super sfida.

Foto di StockSnap da Pixabay

Dove vedere Inter - Bayern Monaco in TV e streaming

La partita Inter - Bayern Monaco è prevista per le 21:00 del 16 aprile e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.

Iscriviti a Prime Video

Come arrivano le due squadre

Il bilancio delle ultime sei sfide tra Inter e Bayern Monaco in Champions League è di assoluto equilibrio: tre vittorie a testa. Curiosamente, solo una di queste sei partite è stata vinta dalla squadra di casa, e si tratta proprio del successo dei bavaresi per 2-0 all’Allianz Arena nel novembre 2022. A preoccupare i tifosi nerazzurri, però, è lo storico casalingo contro i tedeschi: l’Inter ha perso tutte e quattro le partite disputate in casa contro il Bayern nelle competizioni europee, senza mai segnare un gol. Una striscia negativa che rappresenta la serie di sconfitte interne consecutive più lunga dell’Inter contro un singolo avversario europeo.

L’Inter può comunque contare su una striscia molto positiva a San Siro in Champions League: è imbattuta da 14 partite casalinghe (12 vittorie e 2 pareggi), la serie aperta più lunga nel torneo, rafforzata proprio dal successo ottenuto all’andata contro il Bayern che ha interrotto la lunghissima striscia interna dei tedeschi all’Allianz Arena. Inoltre, i nerazzurri hanno superato il turno in 21 delle precedenti 23 occasioni nella fase a eliminazione diretta di Champions League dopo aver vinto l’andata, anche se la ferita della scorsa stagione – l’eliminazione ai rigori contro l’Atlético Madrid – è ancora fresca.

Dall’altra parte, il Bayern Monaco arriva a San Siro consapevole della difficoltà dell’impresa. Storicamente, ha faticato a ribaltare le sfide europee dopo una sconfitta all’andata: solo una qualificazione nelle ultime otto tentativi, anche se proprio l’ultima – contro la Lazio – si è chiusa con una vittoria per 3-1 nel doppio confronto. Sarà quindi una sfida ad altissima intensità, tra due squadre che conoscono bene il palcoscenico europeo e che si giocano il pass per la semifinale in 90 minuti da brividi.

Probabili formazioni Inter - Bayern Monaco

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Dier, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. Allenatore: Vincent Kompany.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate fuori dall’Italia durante la partita, potreste incontrare delle limitazioni geografiche per accedere allo streaming di Amazon Prime Video. La soluzione migliore è utilizzare una VPN affidabile, che vi permetta di connettervi a un server italiano e godervi la diretta. Alcune delle migliori VPN per lo streaming includono NordVPN, ExpressVPN e Surfshark, tutte compatibili con Prime Video e con ottime performance in termini di velocità e stabilità. Così, anche se siete in viaggio, non vi perderete neanche un secondo di Inter – Bayern Monaco.