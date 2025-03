La Serie A continua a regalare emozioni e il 9 marzo 2025 si preannuncia un incontro decisivo tra Juventus e Atalanta. La partita, che si disputerà alle 20:45, sarà visibile esclusivamente su Dazn. Per tutti gli appassionati di calcio, è importante sapere che l'incontro sarà trasmesso in streaming, ma non preoccupatevi: anche se vi trovate all'estero, potrete seguire l'azione grazie alla possibilità di utilizzare una VPN per accedere al servizio.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Juventus - Atalanta in TV e streaming

La partita Juventus - Atalanta è prevista per le 20:45 del 9 marzo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

La Juventus arriva a questa sfida in grande forma, avendo vinto tutte le ultime 5 partite disputate. La squadra di Allegri, attualmente al quarto posto in classifica, sta mostrando una solidità difensiva e una concretezza offensiva che la rendono un avversario temibile. Le vittorie recenti, tra cui successi contro squadre di alta classifica, hanno rafforzato il morale e la fiducia nei bianconeri, che ora puntano a consolidare il loro posto tra le prime quattro.

Dall'altra parte, l'Atalanta si presenta come una squadra solida ma che sta vivendo una fase più altalenante. Con 2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 5 gare, la Dea è al terzo posto in campionato, ma potrebbe aver bisogno di ritrovare la continuità per mantenere la sua posizione. Sebbene abbia mostrato una buona organizzazione difensiva, l'Atalanta fatica a chiudere le partite, il che la rende vulnerabile contro squadre in forma come la Juventus.

Probabili formazioni Juventus - Atalanta

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall'Italia, l'incontro sarà accessibile tramite Dazn, ma solo se si ha un account attivo. In alcuni paesi, però, l'accesso a Dazn potrebbe essere limitato o non disponibile. La soluzione ideale per aggirare queste restrizioni geografiche è utilizzare una delle migliori VPN. Con una VPN, è possibile simulare la propria posizione in Italia e accedere al servizio di streaming come se si fosse nel paese. Assicuratevi di scegliere una VPN affidabile, come quelle in basso, in grado di garantire una connessione stabile e veloce, per godervi la partita senza problemi.