La Serie A si prepara a offrire un'altra entusiasmante sfida, con la Juventus che ospita l'Empoli venerdì 2 febbraio alle 12:30. Per i tifosi italiani e internazionali, la buona notizia è che sarà possibile seguire l’incontro in streaming, ma attenzione: l’unico canale che trasmetterà la partita è Dazn. Se vi trovate fuori dall'Italia e non volete perdervi nemmeno un minuto di gioco, non preoccupatevi: con le giuste soluzioni, potrete comunque seguire l'azione ovunque siate.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Juventus - Empoli in TV e streaming

La partita Juventus - Empoli è prevista per le 12:30 del 2 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Come ci arrivano le due squadre

La Juventus arriva a questa sfida con un ritmo altalenante nelle ultime cinque partite, con 3 pareggi, 1 vittoria e 1 sconfitta. Nonostante la recente forma non eccezionale, la squadra di Massimiliano Allegri occupa ancora la 5ª posizione in classifica, cercando di risalire dopo un avvio stagionale difficile. Le ultime prestazioni mostrano una squadra che fatica a trovare la continuità, ma che possiede comunque una rosa di grande talento pronta a riscattarsi.

L'Empoli, invece, sta vivendo un periodo decisamente complicato. Nelle ultime cinque partite ha ottenuto 3 sconfitte e 2 pareggi, accumulando così una serie di risultati deludenti. Attualmente 14ª in classifica, la squadra di Paolo Zanetti è alla ricerca di una vittoria che possa dare nuova fiducia e allontanarla dalla zona rossa della classifica. La sfida contro la Juventus rappresenta un’occasione importante per cambiare marcia e tornare a sperare in una salvezza tranquilla.

Probabili formazioni Juventus - Empoli

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Locatelli, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Anjorin, Cacace; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

Come vedere Juventus - Empoli dall'estero

Se vi trovate all'estero e non volete perdervi questa importante partita, la soluzione è semplice: utilizzate una VPN. Con una VPN potete connettervi a un server italiano e "ingannare" il vostro dispositivo, facendogli credere di essere in Italia. In questo modo, potrete accedere al servizio di streaming di Dazn e seguire la partita in diretta, anche se siete lontani dai confini nazionali. Assicuratevi di abbonarvi a una delle migliori VPN per garantire una connessione veloce e sicura, evitando interruzioni durante il match.