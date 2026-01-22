Juventus vs Napoli è uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Serie A e catalizza l’attenzione di tifosi e appassionati anche per le modalità di visione. Il big match si giocherà il 25 gennaio alle ore 18:00 e sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e NOW, soluzioni ideali sia per chi segue il calcio in mobilità sia per chi si trova all’estero e non vuole rinunciare allo spettacolo del campionato italiano. Grazie alle piattaforme streaming, la sfida potrà essere seguita comodamente su smart TV, smartphone, tablet o PC, ovunque ci si trovi.

Dove vedere Juventus e Napoli in TV e streaming

La partita Juventus vs Napoli è prevista per le 18:00 del 25 gennaio e sarà trasmessa in diretta su Dazn e NOW.

Come arrivano le due squadre

Dal punto di vista storico, Juventus vs Napoli è una sfida che sorride più ai bianconeri. La Juventus è infatti la squadra contro cui il Napoli ha perso più partite in Serie A: 71 sconfitte su 159 confronti complessivi (45%), a cui si aggiungono 49 pareggi e 39 vittorie dei partenopei. Non solo: contro nessun’altra avversaria il Napoli ha incassato più reti nel massimo campionato, 229 gol, lo stesso numero subito contro l’Inter. Numeri che raccontano una rivalità intensa e spesso sbilanciata, soprattutto nei match giocati a Torino.

Negli ultimi anni, però, l’equilibrio si è fatto più sottile. La Juventus ha vinto solo una delle ultime nove sfide di Serie A contro il Napoli (2 pareggi e 6 sconfitte), quella per 1-0 del dicembre 2023, dopo aver conquistato cinque successi nelle otto precedenti. I bianconeri arrivano inoltre da due ko consecutivi contro i campani (entrambi per 2-1) e potrebbero subire tre sconfitte di fila contro il Napoli per appena la terza volta nella storia del torneo, evento già verificatosi solo nei periodi 2009-2011 e 1986-1987.

Il Napoli, dal canto suo, non ha un rapporto semplice con l’Allianz Stadium. I partenopei hanno vinto solo due delle 14 trasferte di Serie A giocate sul campo della Juventus (2 pareggi e 10 sconfitte), con l’ultimo successo datato aprile 2023 (1-0). Inoltre, Antonio Conte non ha mai espugnato Torino da allenatore avversario della Juventus in Serie A: due sconfitte con l’Inter nel 2020 e nel 2021 e un pareggio per 0-0 nella gara d’andata della scorsa stagione, proprio alla guida del Napoli. Un ulteriore motivo di interesse per una sfida che promette tensione, qualità e grande attenzione mediatica, anche in streaming.

Probabili formazioni Juventus e Napoli

JUVENTUS (4-2-3-1) : Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.