Dove vedere Juventus - PSV in TV e streaming

La UEFA Champions League 2024/25 entra nel vivo con i playoff che determineranno le ultime squadre qualificate agli ottavi di finale. Tra le sfide più attese spicca Juventus-PSV, con i bianconeri che ospitano gli olandesi all'Allianz Stadium per la gara d'andata, in programma martedì 11 febbraio 2025 alle ore 21:00. Il ritorno, invece, si disputerà mercoledì 19 febbraio. La squadra di Thiago Motta punta a sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo in vista del secondo atto nei Paesi Bassi.

Come arrivano le due squadre

La Juventus arriva a questo appuntamento forte della vittoria per 3-1 ottenuta contro il PSV nella fase a gironi, lo scorso 17 settembre. Tuttavia, i playoff rappresentano una sfida diversa, con entrambe le squadre consapevoli dell'importanza del doppio confronto. Chi supererà il turno affronterà agli ottavi una tra Inter e Arsenal, aggiungendo ulteriore tensione e prestigio alla sfida. Per i bianconeri, Motta potrebbe optare per il modulo 4-2-3-1 con Kolo Muani favorito su Vlahovic in attacco e ballottaggio aperto tra Conceiçao e Nico Gonzalez sulla trequarti.

Il PSV, guidato da Peter Bosz, si presenta con una formazione equilibrata e con alcune vecchie conoscenze della Serie A. Karsdorp sulla fascia destra, Schouten adattato a difensore centrale e Perisic nel tridente offensivo garantiscono esperienza e qualità alla squadra olandese. Anche il PSV dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, puntando sulla leadership di Luuk de Jong in attacco e sulla creatività di Til sulla trequarti.

Dove vedere Juventus-PSV

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming su Sky Go e NOW, piattaforme che permettono la visione su smart TV, dispositivi mobili e console. Per chi sceglierà il commento televisivo, la telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il contributo tecnico di Giancarlo Marocchi.

Con un posto agli ottavi in palio, Juventus-PSV si preannuncia una sfida combattuta e spettacolare. I bianconeri vogliono imporsi davanti al proprio pubblico per avvicinarsi alla qualificazione, mentre gli olandesi cercheranno di strappare un risultato positivo in vista del ritorno. L’appuntamento è fissato: martedì 11 febbraio, ore 21:00, per una serata di grande calcio europeo.

Dove vedere Juventus-PSV dall'estero

Per chi si trova all’estero e vuole seguire la partita con la telecronaca italiana, l’uso di una VPN può essere una soluzione efficace. Collegandosi a un server italiano tramite una delle migliori VPN, è possibile accedere a Sky Go e NOW come se ci si trovasse in Italia, bypassando eventuali restrizioni geografiche.