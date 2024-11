La sfida tra Juventus e Torino, in programma per la dodicesima giornata della Serie A 2024/2025, si terrà sabato 9 novembre alle 20:45 presso l'Allianz Stadium di Torino. Questo incontro si preannuncia particolarmente interessante, considerando il dominio bianconero nel derby della Mole.

La Juventus ha mostrato una superiorità schiacciante nei confronti del Torino, rimanendo imbattuta in 35 degli ultimi 36 derby in Serie A (26 vittorie, 9 pareggi). L'ultimo confronto tra le due squadre si è concluso con un pareggio a reti inviolate il 13 aprile scorso. È interessante notare che le due squadre non pareggiano due match consecutivi in Serie A dal periodo tra ottobre 2001 e febbraio 2002.

Dove vedere Juventus - Torino in TV e streaming

La partita Juventus - Torino prevista per le 20:45 del 9 novembre ottobre sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky dalle 20:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Juventus: i bianconeri stanno attraversando un periodo di imbattibilità impressionante, con una striscia di 19 partite senza sconfitte in Serie A (7 vittorie, 12 pareggi), la più lunga tra tutte le squadre dei maggiori campionati europei. La squadra si è distinta per la sua solidità difensiva, mantenendo la porta inviolata in 12 di queste 19 partite. Tuttavia, nel 2024 la Juventus ha stabilito un record negativo di pareggi casalinghi, con 9 su 16 partite all'Allianz Stadium. Dal punto di vista statistico, è la squadra che ha subito meno tiri (93) e meno tiri nello specchio (27) in questo campionato, e vanta il miglior rendimento nei dribbling riusciti (94/170 - 55%).

Situazione Torino: i granata stanno attraversando un momento difficile, con cinque sconfitte nelle ultime sei partite di Serie A, incluse le due più recenti senza segnare. Rischiano di registrare tre sconfitte consecutive senza gol per la prima volta dal 2014. La difesa è particolarmente in difficoltà, avendo concesso il maggior numero di tiri (188) e tiri nello specchio (58) nel campionato. Anche nei dribbling la squadra fatica, con solo il 36% di riuscita.

Probabili formazioni Juventus - Torino

Juventus (4-2-3-1): Perin; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, K.Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

Torino (3-5-2): V.Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Vlasic, S.Ricci, Ilic, Lazaro; Sanabia, Ché Adams. All. Paolo Vanoli

Come vedere Juventus - Torino dall'estero

Per i tifosi della Juventus e del Torino che si si trovano all'estero e vogliono seguire la partita di Serie A, è presente una soluzione comoda per accedere alla diretta dell'incontro. Attraverso una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di alta qualità è possibile infatti superare le restrizioni geografiche e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.