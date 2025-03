La partita di Serie A tra Juventus e Verona, in programma il 3 marzo alle 20:45, promette emozioni e grande spettacolo. Questo incontro sarà trasmesso in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer, Sky Sports 251 e Now, offrendo diverse opzioni per gli appassionati di calcio. Se vi trovate all’estero, non preoccupatevi: grazie ai servizi di streaming online, potete seguire la partita comodamente da casa. In caso di restrizioni geografiche, l’uso di una VPN premium vi permetterà di accedere ai contenuti in streaming senza problemi, consentendovi di non perdere nemmeno un minuto di gioco.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Juventus - Verona in TV e streaming

La partita Juventus - Verona è prevista per le 20:45 del 3 marzo e sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer, Sky Sports 251 e Now.

Come arrivano le due squadre

La Juventus arriva a questa sfida con una forma complessivamente positiva. Nelle ultime cinque partite, ha ottenuto 4 vittorie e una sconfitta, un ruolino di marcia che ha permesso ai bianconeri di mantenersi nelle zone alte della classifica, occupando attualmente il quarto posto. Dopo un inizio di stagione altalenante, la squadra di Allegri sembra aver trovato la sua stabilità, e la vittoria contro squadre di alta classifica potrebbe essere fondamentale per mantenere il passo nella lotta per le prime posizioni. La Juventus si presenta quindi come una squadra che non lascia nulla al caso, forte di una difesa solida e un attacco che sta tornando ai livelli che tutti si aspettano.

Dall'altra parte, il Verona non sta vivendo un periodo facile. Con una sola vittoria nelle ultime cinque partite, insieme a un pareggio e due sconfitte, la squadra veneta è attualmente al 14° posto in classifica. Nonostante le difficoltà, la formazione di Zaffaroni ha saputo mettere in difficoltà avversari di spessore e cercherà di affrontare la Juventus con la determinazione necessaria a ottenere punti cruciali per la salvezza. L’impresa non è facile, ma ogni partita rappresenta un’opportunità per reagire e risalire la classifica.

Probabili formazioni Juventus - Verona

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Motta.

Verona (3-4-1-2): Montipò; Valentini, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Bernede, Lazovic; Suslov; Mosquera, Sarr. Allenatore: Zanetti.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e volete seguire questa partita, non c'è bisogno di preoccuparsi per le restrizioni geografiche dei servizi di streaming. Utilizzando una delle migliori VPN, come ExpressVPN o NordVPN, potrete simulare la vostra presenza in Italia e accedere senza problemi alle piattaforme di streaming che trasmettono l’incontro, come Dazn, Sky Sport e Now. Questo vi permetterà di seguire il match in diretta e di godervi l'emozione della Serie A anche se non vi trovate nel nostro paese.