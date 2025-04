Il derby capitolino tra Lazio e Roma è sempre una delle sfide più attese della Serie A, e quest’anno, l’incontro in programma per il 13 aprile alle 20:45 promette di regalare emozioni a non finire. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN, che offre la possibilità di seguire l’evento in streaming sia in Italia che all’estero. Se ti trovi fuori dai confini italiani e non vuoi perderti il confronto tra le due rivali romane, non preoccuparti: con l’utilizzo di una VPN, potrai facilmente accedere alla piattaforma e seguire l’azione in diretta ovunque tu sia.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Lazio - Roma in TV e streaming

La partita Lazio - Roma è prevista per le 20:45 del 13 aprile e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

La Lazio arriva a questo derby con un bilancio piuttosto equilibrato nelle ultime cinque partite: due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nonostante la partenza incerta, la squadra biancoceleste si trova al sesto posto in classifica, a un passo dalle posizioni che permettono di accedere alle competizioni europee. L'allenatore Maurizio Sarri dovrà fare i conti con una rosa che alterna ottimi momenti di gioco a difficoltà, ma la determinazione della Lazio in questi derby è sempre stata una costante, e non mancheranno motivazioni in vista della sfida contro la Roma.

Dall’altra parte, la Roma arriva al derby con un momento di forma migliore, avendo collezionato quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Attualmente al settimo posto in classifica, la squadra di José Mourinho è in cerca di conferme dopo una serie di risultati positivi. La Roma sta attraversando un buon periodo, ma la sfida con la Lazio rappresenta un banco di prova importante per capire se può continuare la sua corsa verso le zone alte della classifica. Mourinho, con il suo stile pragmatico, cercherà di sfruttare ogni occasione per portare a casa i tre punti e mantenere alta la competitività della sua squadra.

Probabili formazioni Lazio - Roma

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.

Come vedere la partita dall’estero

Se ti trovi all’estero e non vuoi perdere il derby Lazio-Roma, puoi tranquillamente guardarlo grazie a una VPN. Utilizzando una delle migliori VPN disponibili, potrai collegarti a un server in Italia e accedere a DAZN come se fossi nel nostro paese. Le VPN sono facili da configurare e ti permetteranno di aggirare le restrizioni geografiche per guardare la partita in streaming senza problemi. Scegli una VPN affidabile per garantire una connessione sicura e veloce durante la diretta del match.