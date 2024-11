La sfida tra Lecce e Juventus, in programma per la quattordicesima giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà domenica 1 dicembre alle 20:45 allo stadio Via del Mare di Lecce. Questa partita si prospetta particolarmente impegnativa per i padroni di casa, considerando i precedenti recenti tra le due squadre.

La Juventus ha mostrato una netta supremazia negli ultimi confronti, vincendo le ultime cinque sfide di Serie A contro il Lecce con un parziale complessivo di 11-1. I giallorossi rischiano di stabilire un record negativo nella loro storia in massima serie, non avendo mai subito sei sconfitte consecutive contro i bianconeri (la precedente serie di cinque ko risale al periodo 2004-2008). Particolarmente significativo il rendimento della Juventus nelle trasferte al Via del Mare, dove ha vinto le ultime due partite senza subire gol (1-0, 3-0) e potrebbe stabilire un record di tre clean sheet consecutivi in casa dei pugliesi, risultato mai raggiunto finora nel massimo campionato.

Dove vedere Lecce - Juventus in TV e streaming

La partita Lecce - Juventus prevista per le 20:30 dell'1 dicembre sarà trasmessa in diretta su DAZN dalle 20:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Lecce: i giallorossi stanno attraversando un periodo di transizione, con la possibilità di ottenere due vittorie consecutive in Serie A per la prima volta da aprile, quando batterono Empoli e Sassuolo. Il nuovo tecnico Marco Giampaolo, dopo il successo a Venezia, potrebbe diventare il primo allenatore nella storia del club a vincere le prime due partite in Serie A alla guida dei salentini. Il rendimento contro la Juventus è però preoccupante, con cinque sconfitte consecutive e un parziale complessivo di 11-1. Un dato positivo arriva dal giovane Patrick Dorgu (classe 2004), che si sta rivelando uno dei più prolifici giovani del campionato con tre reti all'attivo.

Probabili formazioni Lecce - Juventus

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Pierotti. All. Giampaolo.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Yildiz. All. Thiago Motta.

Come vedere Lecce - Juventus dall'estero

Per i tifosi del Lecce e della Juventus che nel corso della giornata di domani troveranno all'estero, ma nonostante ciò non vogliono comunque rinunciare a seguire la partita di Serie A, esiste per fortuna una soluzione per accedere alla diretta.