Il 29 marzo alle 20:45 si disputerà un incontro di Serie A che promette emozioni: il Lecce ospita la Roma al Via del Mare. Questo match sarà visibile su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sports 251. Per gli appassionati di calcio che non vogliono perdere un minuto di azione, è possibile seguire la partita in streaming. Se vi trovate all'estero, non preoccupatevi: ci sono diverse soluzioni per non perdervi l’incontro, e una delle opzioni più sicure è l’uso di una VPN per aggirare eventuali restrizioni geografiche. In questo articolo, oltre a informarvi su dove e come guardare il match, analizziamo come arrivano le due squadre a questa sfida.

Dove vedere Lecce - Roma in TV e streaming

La partita Lecce - Roma è prevista per le 20:45 del 29 marzo e sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sports 251.

Come arrivano le due squadre

Il Lecce arriva a questa partita con un periodo difficile alle spalle, avendo collezionato un solo pareggio e ben quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. La squadra allenata da Marco Baroni si trova attualmente al 16° posto in classifica, con un bilancio negativo che preoccupa i tifosi giallorossi. Nonostante un buon avvio di stagione, il Lecce fatica a ottenere punti, soprattutto contro squadre di alta classifica, e sarà chiamato a dare il massimo per evitare di scivolare ulteriormente nelle zone basse della classifica.

La Roma, d'altra parte, sta attraversando un momento decisamente più positivo. I giallorossi, infatti, sono reduci da cinque vittorie consecutive, una striscia che ha permesso loro di risalire fino al 7° posto in classifica. La squadra di José Mourinho sembra aver trovato una buona forma e vuole continuare su questa strada per consolidare la propria posizione e sperare in un piazzamento europeo. La sfida contro il Lecce rappresenta un’opportunità importante per la Roma, che non può permettersi di abbassare la guardia.

Probabili formazioni Lecce - Roma

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Marco Giampaolo.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e desiderate seguire la partita tra Lecce e Roma, non preoccupatevi: con una delle migliori VPN potrete aggirare le restrizioni geografiche e accedere al servizio di streaming italiano. Utilizzando una VPN, potrete connettervi a un server in Italia e guardare la partita come se foste fisicamente nel paese, accedendo a Dazn o Sky Sport senza problemi. Alcuni dei provider più consigliati includono NordVPN, ExpressVPN e CyberGhost, che garantiscono alta velocità e sicurezza durante la navigazione.