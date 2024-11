La sfida tra Milan ed Empoli, in programma per la quattordicesima giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà sabato 30 novembre alle 18:00 allo stadio Meazza di Milano. Questa partita presenta statistiche interessanti che raccontano la storia dei confronti tra le due squadre.

Il Milan ospita l'Empoli in una sfida dove i precedenti sorridono ai rossoneri, che hanno vinto sei delle ultime sette partite di Serie A contro i toscani (1 pareggio), mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni, incluse tutte le ultime tre. Tuttavia, un dato curioso emerge dalla storia di questo confronto: delle 32 sfide totali in Serie A (3 vittorie Empoli, 9 pareggi, 20 vittorie Milan), tutte e tre le vittorie dell'Empoli sono avvenute proprio al Meazza. Due di queste vittorie risalgono al periodo di Carlo Ancelotti sulla panchina rossonera (2003 e 2007, entrambe per 0-1), mentre la più recente è del 2017 (1-2) con Vincenzo Montella allenatore del Milan.

Foto di AnnRos da Pixabay

Dove vedere Milan - Empoli in TV e streaming

La partita Milan - Empoli prevista per le 18:00 del 23 novembre sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN dalle 17:30. Scopri tutto sul Black Friday di DAZN, con piani a partire da 5,90€!

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Milan: i rossoneri attraversano un momento delicato nella loro stagione. Nelle ultime due partite disputate al Meazza in Serie A, il Milan non ha vinto (1N, 1P) e non ha segnato. Se questo trend dovesse continuare, sarebbe la prima volta da febbraio-aprile 2021 che i rossoneri rimangono senza vittorie per più gare interne consecutive. Con 19 punti in 12 partite (5V, 4N, 3P), il rendimento è preoccupante: nell'era dei tre punti, solo una volta su 11 occasioni con un simile bottino dopo 12 giornate il Milan è riuscito a piazzarsi nelle prime tre posizioni a fine campionato (2012/13). Un dato curioso riguarda i gol da fuori area: il Milan è l'unica squadra a non averne ancora realizzati in questo campionato.

Situazione Empoli: i toscani arrivano alla sfida con due pareggi consecutivi per 1-1 (contro Lecce e Udinese) e potrebbero stabilire un record di tre pareggi consecutivi con lo stesso risultato nella loro storia in Serie A. Anche in trasferta la squadra sta attraversando un periodo di pareggi, con gli ultimi due match esterni terminati in parità. L'Empoli si distingue per essere la squadra con meno conclusioni da fuori area nel campionato (39), ma è riuscita comunque a segnare due gol dalla distanza, entrambi nelle ultime due partite.

Probabili formazioni Milan - Empoli

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. All. Fonseca.

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Maleh, Pezzella; Colombo, Pellegri. All. D’Aversa.

Come vedere Milan - Empoli dall'estero

Per i tifosi del Milan e dell'Empoli che nel corso della giornata di domani per un motivo o per un altro saranno all'estero, ma vogliono comunque seguire la partita di Serie A, esiste per fortuna una soluzione per accedere alla diretta con semplicità. Infatti, usando una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di alta qualità è possibile di superare ogni tipo di restrizione geografica e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.