Sabato 5 aprile alle 20:45, lo Stadio San Siro ospiterà una delle sfide più attese della Serie A, con il Milan che affronterà la Fiorentina. La partita si preannuncia intensa, con entrambe le squadre desiderose di fare punti cruciali per la propria corsa verso le posizioni europee. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer e Sky Sport 251, per cui gli appassionati potranno seguire la sfida comodamente da casa. Tuttavia, se vi trovate all'estero e non riuscite ad accedere ai canali italiani, non preoccupatevi: ci sono diverse soluzioni per guardare la partita in streaming. In questo caso, la soluzione migliore per aggirare le restrizioni geografiche è l'uso di una VPN, che vi consente di simulare una connessione dall’Italia e accedere al servizio di streaming come se foste nel paese di origine.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Milan - Fiorentina in TV e streaming

La partita Milan - Fiorentina è prevista per le 20:45 del 5 aprile e sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer e Sky Sport 251.

Come arrivano le due squadre

Il Milan arriva a questo match con un periodo piuttosto difficile, segnato da alti e bassi. Nelle ultime cinque partite, infatti, la squadra rossonera ha ottenuto due vittorie e subito tre sconfitte, un rendimento che ha messo in discussione le ambizioni di qualificazione europea. La formazione di Pioli ha mostrato difficoltà a trovare continuità, in particolare in difesa, e avrà bisogno di una prestazione di livello contro la Fiorentina per non rischiare di allontanarsi ulteriormente dalla zona Europa. Al momento, il Milan occupa la nona posizione in classifica, con 43 punti, a solo un punto di distanza dalla zona Europa, ma con una partita in meno. Questo rende l'incontro contro la Fiorentina ancora più cruciale per il futuro della stagione. I rossoneri dovranno assolutamente sfruttare il fattore casa per riprendere slancio e cercare di ritrovare quella stabilità che ha caratterizzato il loro inizio di stagione.

Dall'altra parte, la Fiorentina arriva a questa sfida con un buon morale, grazie ai risultati positivi ottenuti nelle ultime giornate. La squadra di Vincenzo Italiano ha vinto tre delle ultime cinque partite, ma ha anche subito due sconfitte, un andamento che le ha permesso di mantenere l'ottava posizione in classifica, con 46 punti, e di rimanere in piena corsa per un posto in Europa. La Fiorentina ha dimostrato solidità, soprattutto in attacco, con un gioco offensivo che ha fruttato diversi gol importanti. La formazione viola vorrà continuare su questa scia positiva e ottenere un risultato favorevole a Milano, sperando di approfittare delle difficoltà del Milan. Vincere contro i rossoneri potrebbe essere un passo decisivo per consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi ulteriormente agli obiettivi stagionali.

Probabili formazioni Milan - Fiorentina

Milan (4-2-3-1): Maignan; Hernandez; Gabbia; Thiaw; Walker; Fofana; Musah; Leao; Reijnders; Pulisic; Abraham. Allenatore: Sergio Conceicao.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Ranieri; Mari; Pongracic; Parisi; Fagioli; Cataldi; Mandragora; Dodò; Kean; Gudmundsson. Allenatore: Raffaele Palladino.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all’estero e volete seguire Milan - Fiorentina in diretta, potreste incontrare delle difficoltà dovute alle restrizioni geografiche imposte dalle piattaforme di streaming come DAZN e Sky. Tuttavia, non è il caso di disperarsi, perché esistono soluzioni semplici e sicure per aggirare questi blocchi: l’utilizzo di una VPN. Le VPN permettono di mascherare la vostra posizione geografica e di connettervi a un server in Italia, consentendovi così di accedere ai canali che trasmettono la partita come se foste fisicamente nel paese. Ciò vi permette di guardare l'incontro in streaming, anche se vi trovate all'estero. Tra le VPN più consigliate per garantire una connessione veloce e sicura, ci sono NordVPN, ExpressVPN e Surfshark, che offrono una buona qualità di servizio e protezione della privacy. Dopo aver attivato la VPN e selezionato un server in Italia, potrete godervi il match comodamente, come se foste a Milano, senza perdere nemmeno un minuto di azione.