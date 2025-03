La Serie A è pronta a regalare un'altra emozionante sfida questa domenica 2 marzo alle 20:45, con il Milan che affronterà la Lazio in un match cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre. L'incontro sarà visibile esclusivamente in streaming su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti esclusivi per trasmettere le partite del campionato italiano. Se vi trovate all'estero e non volete perdervi neanche un minuto di questa sfida, potete seguire il match facilmente grazie alla possibilità di utilizzare una delle migliori VPN per aggirare le restrizioni geografiche.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Milan - Lazio in TV e streaming

La partita Milan - Lazio è prevista per le 20:45 del 2 marzo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Milan arriva a questa partita con un buon stato di forma, avendo conquistato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite di campionato. La squadra rossonera ha messo in mostra una solidità difensiva e un attacco che inizia a funzionare con maggiore continuità, ma resta ancora incerta in alcune partite. Attualmente occupa la settima posizione in classifica, con l’obiettivo di risalire e rientrare nelle posizioni che garantiscono la qualificazione alle competizioni europee.

La Lazio, dal canto suo, ha avuto una campagna altalenante nelle ultime 5 gare, con 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. I biancocelesti hanno mostrato una buona forma, ma non sono riusciti a mantenere la continuità necessaria per consolidare il loro posto in classifica. Attualmente si trovano al quinto posto, con l'ambizione di continuare a competere per un piazzamento nelle zone alte della Serie A.

Il confronto tra Milan e Lazio si preannuncia quindi intenso, con entrambe le squadre che cercheranno di ottenere i tre punti per continuare la loro corsa in campionato. I rossoneri, pur avendo alternato ottime prestazioni a qualche passo falso, sono determinati a lottare per la qualificazione europea, mentre la Lazio, con la sua costante ricerca di solidità e risultati positivi, vuole consolidare il quinto posto e sognare traguardi più ambiziosi.

Probabili formazioni Milan - Lazio

Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e desiderate seguire la partita Milan - Lazio, il modo migliore per farlo è accedere a DAZN tramite una VPN. Le VPN permettono di aggirare le limitazioni geografiche, simulando una connessione dall'Italia, dove il match è disponibile. Con una VPN, possibilmente a pagamento come NordVPN o ExpressVPN, potrete connettervi a un server italiano e godervi la partita come se foste a casa.